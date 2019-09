Stupro Ragusa | chi è Sergio Palumbo | “Aveva già violentato una prostituta conosciuta su

Ragusa - ferma una ragazza con una scusa e la violenta per ore : era già stato arrestato per Stupro : Sergio Palumbo, papà di 26 anni di Vittoria, è stato arrestato per aver sequestrato e stuprato per ore a Ragusa una 30enne, che aveva fermato mentre era in auto chiedendole aiuto perché "sua moglie stava male". Una scusa con la quale è iniziata per la donna una "odissea", terminata con la denuncia alle forze dell'ordine. L'aguzzino è un recidivo: già nel 2018 era stato condannato per stupro e rapina.Continua a leggere