Storie Italiane | Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen

Oradei piange a Storie Italiane : con Veera non è finita per colpa di Osvaldo : Stefano Oradei a Storie Italiane spiega perché è finita la storia d’amore con Veera Kinnunen Stefano Oradei ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lunga storia d’amore con Veera Kinnunen. I ballerini di Ballando con le Stelle si sono lasciati dopo undici anni insieme. A Storie Italiane di Eleonora Daniele Oradei non è riuscito a […] L'articolo Oradei piange a Storie Italiane: con Veera non è finita per colpa di Osvaldo ...

Ignazio Moser e Cecilia presto sposi? La verità a Storie Italiane : Storie Italiane: Cecilia Rodriguez e Ignazio convoleranno a nozze? La confessione Eleonora Daniele ha intervistato poco fa Ignazio Moser. E la conduttrice di Storie Italiane, dopo avergli domandato come andasse la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez, gli ha chiesto quando si sposeranno. A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, con un po’ di imbarazzo, ha confessato schiettamente: “Pensiamo al ...

Storie Italiane - Carolina Stramare riceve una sorpresa dal fidanzato : Carolina Stramare si emoziona per il fidanzato Alessio Falsone a Storie Italiane Ospite di Storie Italiane, il contenitore condotto da Eleonora Daniele, Carolina Stramare. La ragazza, proclamata venerdì scorso Miss Italia 2019 ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato Alessio Falsone. Carolina che ha chiuso gli occhi per non vedere ciò che accadeva in studio si aspettava una telefonata in diretta da parte del fidanzato, ma Eleonora le ha ...

Storie Italiane 2019/2020 - prima puntata : Eleonora Daniele sicura padrona di casa di un programma pop(olare) ma non populista : Con la nuova stagione televisiva, è partita anche l'edizione 2019/2020 di "Storie Italiane", guidata da Eleonora Daniele. Un primo appuntamento "dimezzato", visto il collegamento, poco prima delle 11, con Montecitorio e lo speciale in diretta dalla Camera.Storie Italiane, come anticipato dal comunicato stampa, mantiene sempre l'attenzione sugli argomenti caldi di questi ultimi mesi, spaziando dalla cronaca e attualità fino al gossip e ...

Miss Italia - Sevmi Fernando : la mamma in lacrime a Storie Italiane : Storie Italiane, parla la madre di Sevmi Fernando: “Mi hanno ferito molto” Torna la stagione televisiva e torna anche Storie Italiane con una nuova edizione che oggi si concluderà poco prima delle 11.00 per lasciar spazio a Giuseppe Conte e alle ultime novità sul governo nascente. Eleonora Daniele, reduce dalla sua esperienza a Miss Italia 2019 con colleghe quali Lorena Bianchetti, ha deciso di ospitare in studio la terza ...

Storie Italiane 2019/2020 : prima puntata in diretta : [live_placement]“Storie Italiane” riparte quest’anno con una nuova sfida, per tracciare un binomio importante tra qualità e pubblico servizio. Il programma andrà in onda dal 9 settembre su Rai 1, dalle 10:00 alle 11:55 e sarà condotto da Eleonora Daniele. Si parlerà di sentimenti e di emozioni, ci saranno nuove inchieste sul territorio e di interviste ad ospiti di prestigio. Il filo conduttore della trasmissione sarà legato alle sfere affettive ...

Storie Italiane cambia orario : Eleonora Daniele chiude prima : Eleonora Daniele torna con Storie Italiane ma oggi chiude prima: il motivo Oggi lunedì 9 settembre è iniziata ufficialmente la nuova stagione televisiva 2019-20 con il ritorno di tutti i programmi dopo la pausa estiva. Il pubblico mattutino del primo canale della Tv di Stato dovrà fare i conti già da subito con un cambiamento: Storie Italiane oggi finisce prima. Il motivo? Eleonora Daniele passerà la linea al telegiornale di Rai1 per una ...

Raiuno - daytime 2019/2020 – “Storie italiane” al mattino - “La vita in diretta” al pomeriggio con molte novità. : Raiuno riparte con i supi palinsesti annuali e tornano anche i due principali contenitori della giornata: “Storie Italiane” di Eleonora Daniele al mattino e che quest’anno durerà ben due ore, “La vita in diretta” al pomeriggio con la nuova conduzione di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Storie italiane | Eleonora Daniele “Storie italiane” riparte quest’anno […] L'articolo Raiuno, daytime 2019/2020 ...