Stefano Delle Chiaie morto | Borghezio Lega | ‘Vero combattente | ne nasce uno ogni 100

È morto Stefano Delle Chiaie - l'ideologo del neo fascismo : Andrea Riva Si è spento a 82 anni Stefano Delle Chiaie. Dopo anni di latitanza in Spagna e Sud America aveva provato a riorganizzare la destra italiana Stefano Delle Chiaie, storico esponente della destra italiana, è morto oggi a 82. Delle Chiaie nasce a Caserta il 13 settembre del 1936, durante gli "anni del consenso", per usare un'espressione coniata da Renzo De Felice. Vive la guerra e la sconfitta della dittatura, ma rimane - ...

Morto Stefano Delle Chiaie - neofascista a lungo latitante - accusato per la strage di Bologna : È Morto Stefano Delle Chiaie, esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale. L’uomo, accusato di concorso in strage nell’attentato di Bologna, si è spento la scorsa notte presso l’ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 e pur di sfuggire alla Giustizia italiana ha vissuto da latitante fino al 27 marzo del 1997, quando ...

È morto il neofascista Stefano Delle Chiaie - accusato e poi prosciolto per le stragi di Bologna e di piazza Fontana : È morto a Roma, a 82 anni, Stefano Delle Chiaie, politico di estrema destra e fondatore dell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie era nato a Caserta il 13 settembre del 1936 e fra tre giorni avrebbe compiuto 83 anni. Aderì

È morto Stefano Delle Chiaie - accusato di concorso esterno nella strage di Bologna : Aveva 83 anni. Latitante fino al 1997, era stato arrestato a Caracas. Nei processi per l'attentato alla stazione del 1980 e per quello di piazza Fontana è stato assolto per insufficienza di prove. Viveva a Roma dove animava il dibattito della destra estrema

E' morto il neofascista Stefano Delle Chiaie : Stefano Delle Chiaie, accusato e poi prosciolto di concorso in strage nell'attentato alla stazione di Bologna e in quello alla banca Nazionale dell'Agricoltiura in piazza Fontana a Milano, esponente della destra radicale e della destra spiritualista in seno al Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, è morto la notte scorsa nell'ospedale Vannini. Nato a Caserta nel 1936 per anni, pur di sfuggire alla Giustizia ...