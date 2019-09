Spotify che riproduce musica da un robot aspirapolvere smart? Si può fare

Android 10 mostra una barra di avanzamento del brano nelle notifiche di Spotify : Android 10 permette di mostrare una barra di avanzamento del brano direttamente nella notifica di Spotify, attraverso la quale è possibile saltare al punto del brano che più si preferisce. L'articolo Android 10 mostra una barra di avanzamento del brano nelle notifiche di Spotify proviene da TuttoAndroid.

Io - il massimalismo e Spotify che si fa bello con il male della musica : Sono un massimalista. Se posso dire una cosa con tre parole, tendenzialmente, sono portato a dirla con trenta, ma volendo anche con trecento, tremila. Spesso dopo aver parlato di quella volta che, all'Isola nel Kantiere di Bologna, nei primissimi anni Novanta, sono stato scambiato per Kim Thayil, il chitarrista dei Soundgarden, faccenda che per altro non ho affatto smentito, vuoi perché in effetti, all'epoca, io e Kim ci assomigliavamo ...

Fitbit Versa 2 è il nuovo smartwatch da 200 euro che supporta Spotify e Amazon Alexa : Fitbit compie un salto in avanti nella produzione di smartwatch di fascia alta con il nuovo Versa 2, che è già prenotabile sul sito ufficiale con prezzi di 199,95 euro per la versione standard e di 229,95 euro per la Special Edition. I miglioramenti rispetto alla versione attuale sono molti. Il primo è l’introduzione di uno schermo AMOLED che può rimanere sempre attivo, per guardare dati e statistiche in tempo reale durante gli ...

Anche Spotify avrà una serie TV tutta sua - così da celebrare il suo successo : Il business della musica ha attraversato un decennio turbolento e tra i suoi protagonisti un posto di rilievo spetta a Spotify, servizio protagonista di una serie TV L'articolo Anche Spotify avrà una serie TV tutta sua, così da celebrare il suo successo proviene da TuttoAndroid.

Anche Spotify sta pensando di aggiungere le Storie : ecco i primi dettagli : Spotify offre agli artisti solo la possibilità di condividere la loro biografia, alcune foto e le date dei concerti sulla loro pagina, tuttavia, secondo alcune tracce rinvenute nel codice dell'app, sembra che Spotify stia introducendo le Storie per consentire agli artisti di creare un legame più forte con il loro pubblico e interagire con i loro fan. L'articolo Anche Spotify sta pensando di aggiungere le Storie: ecco i primi dettagli proviene ...

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music. L'articolo Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music, Spotify e le schede meteo proviene da TuttoAndroid.