Sport in Sicilia | Trapani la provincia più attiva

Aeronautica Militare : traSporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...

Sicilia : PalaSport Acireale - Regione 'Comune potrà rinegoziate mutuo con Irfis' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Individuata la possibile soluzione affinché il Palasport di Acireale resti un bene pubblico. "Grazie alla sinergia tra il governo della Regione e l’Irfis, infatti, il Comune rivierasco potrà rinegoziare l’originario mutuo a nuove e più vantaggiose condizioni, che gli co

Sicilia : PalaSport Acireale - Regione ‘Comune potrà rinegoziate mutuo con Irfis’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Individuata la possibile soluzione affinché il Palasport di Acireale resti un bene pubblico. “Grazie alla sinergia tra il governo della Regione e l’Irfis, infatti, il Comune rivierasco potrà rinegoziare l’originario mutuo a nuove e più vantaggiose condizioni, che gli consentiranno di restare proprietario della struttura. In questo modo, si eviterà che l’immobile possa essere messo ...

Sicilia : istituita Consulta infrastrutture e traSporti : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "infrastrutture e trasporti, la situazione nell’Isola è drammatica. I Siciliani ancora oggi sono costretti a percorre strade colabrodo con cantieri bloccati e migliaia di edili senza occupazione. E’ necessario intervenire subito sbloccando fondi, che ci sono, fare ripa

TraSporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) - "Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo" affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisi

TraSporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E’ stata di circa il 75 per cento per il trasporto pubblico locale e per quello ferroviario l’adesione in Sicilia allo sciopero generale nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. Per Anas hanno scioperato oltre il 50 per cento, mentre registra un picco di

TraSporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie (2) : (AdnKronos) – “Lo sciopero nella nostra terra ha una valenza in più perché la Sicilia, ultima regione d’Europa, soffre di un gap infrastrutturale e dei Trasporti che limita il suo sviluppo” affermano i tre segretari generali regionali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti Sicilia, Franco Spanò, Dionisio Giordano e Agostino Falanga che hanno partecipato al presidio di Palermo. La riforma del tpl, il rilancio del Cas, la ...

TraSporti : sindacati - in Sicilia adesione sciopero al 75% per tpl e ferrovie : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – E’ stata di circa il 75 per cento per il trasporto pubblico locale e per quello ferroviario l’adesione in Sicilia allo sciopero generale nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti. Per Anas hanno scioperato oltre il 50 per cento, mentre registra un picco di circa l’86% lo stop per i lavoratori portuali e marittimi che, pur garantendo i servizi minimi essenziali, hanno ...

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Presidi di lavoratori si svolgeranno davanti alle prefetture dell’Isola. I sindacati, dietro lo ...

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle fe

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo (2) : (AdnKronos) - "E' necessaria - dicono i sindacati - la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

TraSporti : 24 luglio sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al traSporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Presidi di lavoratori si svolgeranno davanti alle prefetture dell’Isola. I sindacati, dietro lo ...