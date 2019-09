Spagna-Polonia oggi 10 settembre | Mondiali basket 2019 | orario d’inizio e come vederla

Basket - Mondiali 2019 : risultati e classifiche di oggi (8 settembre). La Spagna piazza il botto e batte la Serbia - Argentina a valanga sulla Polonia : Penultima giornata della seconda fase in archivio ai Mondiali di Basket di Cina 2019, con i primi verdetti definiti in quel di Wuhan, Foshan, Guangzhou e Pechino. Andiamo a vedere quanto accaduto in una giornata non facile da dimenticare, e non solo per la vittoria al supplementare con cui termina il viaggio cinese dell’Italia. La cronaca di Italia-Porto Rico – Le pagelle di Italia-Porto Rico GIRONE J La partita che tutti aspettano ...

Basket - Mondiali 2019 : arrivano le grandi partite! Argentina-Polonia - ma soprattutto - Serbia-Spagna valgono il primo posto nel girone : Nella giornata di oggi (8 settembre) andranno in scena otto partite, quattro di seconda fase e altrettanto del tabellone perdenti. Si completeranno i match che precedono la fase ad eliminazione diretta dei gruppi I e J nel tabellone principale, M ed N nel tabellone delle squadre già eliminate dopo la prima fase. I palazzetti che ospiteranno le sfide saranno Foshan, Guangzhou, Pechino e Wuhan. Nel complesso da oggi in poi l’importanza delle ...

