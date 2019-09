Sony ha qualche sorpresa in serbo per la fine di settembre?

Fonte : eurogamer

(Di martedì 10 settembre 2019) Giusto ieri scoprivamo come Naughty Dog ospiterà un evento dedicato a The Last of Us: Parte 2, in programma per il 24.Ebbene, assieme a questa interessante notizia è anche giuntavoce di corridoio che vorrebbealle prese con unada mostrarci in quella stessa settimana.Come possiamo vedere, infatti, ZhugeEX ha detto che l'evento di The Last of Us non sarà l'unico eventoquella settimana, andando dunque ad anticipare in modo non molto velato cheabbia dell'altro da mostrare. Ora come ora, l'ipotesi più comune è che si tratti di uno State of Play, ma per il momento non vi sono notizie ufficiali in merito per cui non resta che seguire l'evolversi della situazione.Leggi altro...

