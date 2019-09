Sono Wonder Woman però ho rischiato grosso

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Laura Rio La conduttrice torna in onda con tre programmi, a pochi giorni da un incidente: «Colpita da una lastra» E va beh, ci mancava solo questo brutto incidente per elevarla definitivamente allo status di supereroe, pardon, supereroina.d'Urso,Barbara, come si definisce nei video scherzosi postati in rete nelle ultime ore, è sopravvissuta a una brutta caduta, andando a sbattere contro una grande lastra di cristallo, si è rialzata, ha chiamato i soccorsi, dopo due giorni era di nuovo negli studi di Cologno e, da ieri, si è ripresentata in video per il debutto stagionale di Pomeriggio 5. Intanto prepara Live-Non è la d'Urso in partenza domenica prossima in prime time e Domenica Live previsto per il 22. Se questa non è una donna dotata di super poteri, allora non lo è neppure Peter Parker... Dunque, Barbara, un miracolo o doti eccezionali? «Vabbè, ...

