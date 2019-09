Sicilia | violenti temporali tra Enna e Catania | pesanti allagamenti a Leonforte

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina : nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Maltempo - violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...