Sicilia : Coldiretti - oggi la finale di ‘Oscar Green’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Anche quest’anno circa cento partecipanti all’Oscar Green, il premio di Coldiretti Giovani Impresa, “hanno dimostrato quanto sia importante l’agricoltura per la Sicilia”. Per celebrare i vincitori 2019 la finale, presentata da Flaminia Belfiore, si svolgerà a Giarre oggi in una location unica: il Parco Botanico Radicepura. Alla finale parteciperanno anche i vertici ...

Incendi : Coldiretti - ‘Sicilia massacrata’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ancora una volta la Sicilia è stata massacrata con danni irreversibili perché gli Incendi devastano tutto. Non è più tollerabile questo scempio”. Così il presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri commenta la notte di fuoco che ha devastato il palermitano e la zona di Scopello. “Ogni anno si ripete lo sterminio di alberi che provoca danni irreversibili – aggiunge – ...