Siamo già alla legge elettorale

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019) A Palazzo Madama non era ancora ultimato il primo voto di fiducia al governo Conte 2 che già il Pd era riunito a discettare di. Non è uno scherzo, è solo lo stato dell’arte. Come se fosse la priorità del Paese. Era nell’aria che sarebbe finita così. D’altro canto, i patti erano chiari: noi diamo il via libera al taglio dei parlamentari e voi appogiate la riforma del sistema di voto. In chiave, proporzionale, va da sé. Nel primo pomeriggio l’annuncio era stato fatto dal renzianissimo capogruppo del Senato, Andrea Marcucci: “Stasera inizieremo a elaborare la nostra proposta sulla”. Non c’è ancora un testo, è vero. Fatto sta che il ritorno“proporzionale” che sa tanto di Prima Repubblica, di governi balneari, di convergenze parallele, e via ...

