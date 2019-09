Scuola | Sicilia | il messaggio augurale dell' assessore Lagalla 2

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell'assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all'insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giu

Scuola : Sicilia - il messaggio augurale dell’assessore Lagalla : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – “Il 12 settembre si apre, in Sicilia, il nuovo anno scolastico: ciò avviene, per la prima volta, all’insegna di un nuovo e confortante strumento normativo, rappresentato dalla recente introduzione della legge sul diritto allo studio, approvata, nello scorso mese di giugno, dall’Assemblea Regionale Siciliana, su iniziativa governativa”. E’ quanto si legge nel messaggio ...

Scuola : allarme Fp Cgil - ‘in Sicilia asilo negato a 120mila bambini’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – Sono quasi 120 mila i bambini e le bambine che, in Sicilia, non trovano posto negli asili nido. Né pubblici, né privati. A lanciare l’allarme, alla vigilia della ripresa della Scuola, è Fp Cgil. Facendo leva sulla base Istat 2016-2017 distingue tre fasce di età: da 0 a 1 la popolazione dell’infanzia si attesta sui 42.976, da 1 a 2 sui 44.427 e da 2 a 3 ammonta a 44.051. Complessivamente ...

Scuola : allarme Fp Cgil - ‘in Sicilia asilo negato a 120mila bambini’ (2) : (AdnKronos) – Una situazione che, secondo Agliozzo, “certifica in primo luogo il fallimento della politica delle esternalizzazioni e privatizzazioni, visto che affidarsi al mercato non ha portato ad un allargamento del diritto ma semmai ad un aggravio dei costi per il bilancio domestico. In secondo luogo è evidente che le famiglie vanno sostenute in modo concreto. E’ necessario poi invertire la rotta legata agli ...

Scuola : Flc Cgil - ‘in Sicilia 500 posti in più per gli Ata’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Nelle more che il nuovo direttore generale si insedi all’Usr Sicilia, il Miur ha accolto la nostra richiesta di rendere immediatamente disponibili per le scuole Siciliane gli ulteriori 500 posti in organico di fatto dei lavoratori della Scuola, tra ausiliari, tecnici e amministrativi. Un risultato ottenuto anche grazie all’impegno profuso dai funzionari dell’Usr, che si sono ...

Scuola : in Sicilia libri di testo gratis per famiglie a basso reddito : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – Anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, le famiglie Siciliane con basso reddito potranno beneficiare della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. L’intervento è destinato agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori, statali e paritari, il cui nucleo familiare presenta un indicatore Isee pari o inferiore a 10 mila euro. Le famiglie potranno fare richiesta del ...

Scuola : Flc Cgil Sicilia - ‘immissioni in ruolo non bastano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall’aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.“Il problema si pone, come abbiamo già detto più volte, per il sostegno – ...

Autonomia : all'Ars mozione Pd sulla Scuola - 'Musumeci tuteli la Sicilia' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Il sistema formativo scolastico deve essere uguale su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Gli studenti italiani devono avere le stesse opportunità e lo stesso livello di istruzione, agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico deve e