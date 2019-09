Scuola | Ocse | “Italia spende 3 | 6% del Pil contro media del 5 Tra 10 anni un milione di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) L’Italiacirca il 3,6% del suo Pil per l’istruzione dallaprimaria all’università, una quota inferiore alladei Paesi(5%) e uno dei livelli più bassi di spesa. Il dato arriva dal rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico “Education at a Glance 2019“. Lo studio mette in guardia anche rispetto alla duplice sfida che attende laitaliana nei prossimi dieci: oltre undi studenti in meno e circa metà degli attuali docenti che andranno in pensione. Infatti l’Italia ha la quota maggiore di docenti ultra 50enni (59%) ed ha la quota più bassa di insegnanti di età tra i 25 e i 34nei Paesi dell’. Il 68% degli insegnanti ha dichiarato inoltre che migliorare i salari dei docenti dovrebbe essere una priorità. Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha chiesto al ...

Agenzia_Ansa : #Scuola: in Italia il 26% giovani non studia e non frequenta un corso di formazione, 14% in Ue. In 10 anni -1mln st… - repubblica : Ocse, in dieci anni la scuola italiana perde un milione di studenti [news aggiornata alle 16:43] - ilfoglio_it : I dati Ocse ci spiegano il disastro della scuola italiana. I vantaggi occupazionali dei pochi che si laureano sono… -