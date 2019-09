Scopre che il marito è già sposato | mamma 27enne annega in mare la figlia neonata e il

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 10 settembre 2019) Ekaterina Khavchina, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di suaera giàe che le aveva chiesto di diventare la sua seconda moglie in una relazione poligama, ha preso i bimbi e li ha portati al. Una volta arrivati in spiaggia, lali ha legati con una corda e li ha trascinati inndoli, e poi ha tentato disperatamente di suicidarsi, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le urla terrorizzate di suo figlio Valentin e della piccola Milana. Ekaterina li aveva legati e poi stretti a se, dopo aver abbandonato la carrozzina della bambina sulla sabbia vicino alla riva. Milana è stata trovata morta in acqua, mentre Valentin è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. La polizia ha dichiarato che laè sotto custodia e che rischia fino a 20 anni di prigione se condannata per il duplice omicidio. Un’amica ha raccontato ...

