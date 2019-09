Scienza | Verona | apre il ‘Children’s Museum’ | dedicato ai bambini 2

Scienza : Verona - apre il ‘Children’s Museum’ - dedicato ai bambini : Verona, 10 set. (AdnKronos) – Il Nordest ha finalmente il suo cuore che batte fra Scienza e curiosità, fra emozioni e divertimento. Dieci giovani esploratori infatti hanno varcato per primi, esattamente alle ore 10 di oggi, la soglia del Children’s Museum Verona. E sembrava quasi avessero in mente le parole di Albert Einstein: “La cosa importante è non smettere di porre delle domande. Mai perdere il gusto di una sacra ...