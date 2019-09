Sci alpino | Elena Curtoni e le sorelle Delago pronte a sbarcare ad Ushuaia | si completa

Sci alpino - Innerhofer prosegue il suo programma riabilitativo : lavorerà sullo Stelvio insieme a Gross : Innerhofer ci riprova sullo Stelvio, da domani tre giorni di allenamento riabilitativo insieme a Stefano Gross Dopo il maltempo dello scorso venerdì, Christof Innerhofer ci riprova ancora sullo Stelvio. Lo sciatore nato a Brunico prosegue il suo lavoro riabilitativo e domani, mercoledì 11 settembre, tenterà di scendere in pista per la terza volta da quando è stato vittima di un infortunio nello scorso marzo. insieme al tecnico Raimund ...

Sci alpino : la Nazionale femminile al completo in raduno in Argentina : Va a completarsi l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di sci alpino al femminile in terra Argentina, precisamente ad Ushuaia, dove si stanno svolgendo i raduni di preparazione in vista della nuova stagione. Erano già presenti in tre dallo scorso 28 agosto: Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino. A loro si aggiungono le polivalenti Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano, che arriveranno ...

Sci alpino : raduno ad Ushuaia per la squadra femminile italiana. Brignone - Goggia e Bassino i riferimenti : Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione invernale prosegue con grande velocità. La Nazionale italiana femminile di sci alpino è al lavoro sulle nevi argentine di Ushuaia per arrivare agli appuntamenti di Coppa del Mondo nel miglior modo possibile. Nel prossimo fine settimana (7-8 settembre), come riportato dalla FISI, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano raggiungeranno Federica Brignone, Sofia ...

Sci alpino - il gruppo femminile della Coppa del Mondo in partenza per Ushuaia : sul posto già Goggia e Brignone : Le donne della Coppa del Mondo raggiungono Brignone, Goggia e Bassino in Argentina: si parte nel prossimo week-end Proseguono i raduni ad Ushuaia (Arg) in vista dell’inizio della stagione agonistica. Nel prossimo weekend (7-8 settembre) arriveranno in Sudamerica le altre atlete del gruppo Coppa del Mondo che andranno ad unirsi a Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, già presenti in Argentina dallo scorso 28 agosto. Nel ...

Sci alpino - chi vincerà la Coppa del Mondo senza Marcel Hirscher? Pinturault e Kristoffersen hanno una grande occasione : Non c’è alcun dubbio: il ritiro di Marcel Hirscher lascia un grande vuoto nello sci alpino, e oltretutto a febbraio, dopo i Mondiali di Are, c’è stato anche quello di Aksel Lund Svindal. Difficile sostituire due personaggi che hanno scritto così tanta storia di questo sport ma le porte ora, in un anno in cui oltretutto non ci sono grandi eventi che mettono in palio medaglie, si spalancano per coloro che la Coppa del Mondo generale non l’hanno ...

Sci alpino - Marcel Hirscher : “Mi ritiro al momento giusto. Vi auguro una bellissima stagione - ma senza di me” : “Non ci girerò tanto intorno: sì, oggi è il giorno della fine della mia carriera. E’ fatta, ora sarà tutto più facile per me”. Con queste lapidarie parole Marcel Hirscher ha annunciato il suo ritiro dallo sci alpino agonistico. “Mi conoscete, ho voluto dare sempre il massimo, anzi, il 150% – ha detto Hirscher ai microfoni di Marco Buechel, ex grande discesista e gigantista del Liechtenstein che ha condotto la conferenza stampa tenutasi al ...

Sci alpino - Marcel Hirscher ha deciso : si ritira! : Il momento dell’ufficialità della decisione è arrivato: in una conferenza stampa tenutasi al Centro Congressi Gusswerk, nel centro di Salisburgo, e trasmessa in diretta tv dalla ORF 2 e da Servus TV, Marcel Hirscher ha annunciato il ritiro con effetto immediato dall’attività agonistica dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere nello sci alpino, che perde così il suo faro. L’Austria inoltre perde colui che probabilmente può essere ...

Sci alpino - gli azzurri della Coppa Europa in partenza per l’Argentina : otto gli azzurri convocati : Gli azzurri della Coppa Europa pronti a volare in Argentina, partenza prevista per il cinque settembre Un’altra squadra italiana sta per raggiungere le nevi argentine di Ushuaia. Dopo i velocisti, anche gli effettivi della Coppa Europa delle discipline tecniche si trasferiranno in Sudamerica convocati dal ds Massimo Rinaldi. I convocati che partiranno il prossimo 5 settembre da Fiumicino sono 8: Pietro Canzio, Francesco Gori, Tobias ...

Sci alpino - scomparsa Blanca Fernandez Ochoa : non si hanno sue notizie dal 23 agosto : Non si hanno più notizie, stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” dal 23 agosto di Blanca Fernandez Ochoa, ex slalomista spagnola, che fu bronzo alle Olimpiadi di Albertville 1992. L’iberica non dà sue notizie dal 23 agosto e nel frattempo la sua auto è stata ritrovata all’esterno del Parco Naturale Dehesas. L’ex campionessa, quattro volte vincitrice in Coppa del Mondo, è uscita di casa, senza ...

Incidenti in Montagna : Scivolano in scarpata nel Veronese - salvati dal Soccorso Alpino : Due persone sono state tratte in salvo dal Soccorso Alpino di Verona allertato nella tarda serata di ieri dalla Centrale del 118: sono scivolate a una quarantina di metri in una scarpata a Roncà. Due fratelli, di 31 e 29 anni, di Arzignano (VI), hanno bucato una gomma della macchina: sono scesi e si sono incamminati lungo la piccola strada in collina, finché uno è scivolato sul ciglio per alcuni metri, cadendo da un salto di una decina e ...

Sci alpino - le squadre azzurre lavorano ad Ushuaia : domenica l’arrivo del gruppo femminile di Coppa Europa : L’inverno argentino accompagna gli allenamenti degli azzurri a Ushuaia, continuano gli arrivi in Sudamerica Si va completando il mosaico delle squadre italiane presenti sulle nevi argentine di Ushuaia. Nella località sudamericana sono al lavoro dal 18 agosto i velocisti (orfani di Christof Innerhofer) con Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Peter Fill, Mattia Casse e Matteo Marsaglia, i quali si sono cimentati sinora in gigante in un ...

Sci alpino : si attiva un Comitato di indirizzo per la gestione della tappa di Coppa del Mondo a Bormio : Al fine di supervisionare le gare di Coppa del Mondo a Bormio fino alle Olimpiadi 2026, e garantire un futuro anche nel periodo successivo, è stata annunciata la costituzione, in questo senso, di un Comitato di indirizzo. A renderlo noto, ieri sera, durante la cena seguita all’ispezione FIS sulla pista Stelvio, sono stati l’assessore alla Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, e il Sottosegretario alla presidenza con ...

Sci alpino - il calvario di Federica Sosio è terminato : l’azzurra torna ad allenarsi sette mesi dopo l’infortunio : L’azzurra torna oggi sugli sci al Passo dello Stelvio sette mesi dopo l’infortunio di Garmisch Prima convocazione a distanza di sette mesi per Federica Sosio, ormai prossima al pieno recupero dopo la brutta caduta durante la discesa di Garmisch della fine di gennaio, nella quale si procurò la frattura biossea di tibia e perone della gamba sinistra. La valtellinese, inserita quest’anno nel gruppo di Coppa Europa, tornerà ...

Sicilia : escursionista Scivola in una scarpata - recuperato dal Soccorso alpino : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essere scivolato lungo una scarpata nelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima ...