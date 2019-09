Scacchi | Coppa del Mondo 2019 | bene quasi tutti i big all’esordio | patta solo Levon

Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019) Ha preso il via quest’oggi, a Khanty-Mansiysk, ladeldiper l’edizione, che assegna due posti per il torneo dei Candidati al titolo mondiale, di cui proprio ieri è arrivata la conferma del luogo di svolgimento, ancora in Russia, a Ekaterinburg. Si è giocata la parte iniziale dei primi turni, che termineranno domani per quelli che saranno riusciti ad acquisire un punteggio complessivo di 1.5-0.5 o 2-0, altrimenti dopodomani per chi avrà bisogno degli spareggi a cadenza rapida. Per i principali favoriti, la giornata odierna non riserva particolari problemi: il cinese Ding Liren, numero 3 dele indiziato principale per scalzare Fabiano Caruana (assente, al pari di Magnus Carlsen, e per ovvie ragioni, essendo già automaticamente tra i Candidati) dalla seconda posizione, fa sentire900 punti ELO di differenza a Shaun Press (Papua ...

