Sbranata dai suoi cani | Arlene muore nel giorno del compleanno della figlia

Rientra in casa per prendere la borsa ma è attaccata dai cani dei vicino : 19enne Sbranata e uccisa : Adrieanna McKenna O'Shea, studentessa e cheerleader di Knoxville, in Tennessee, è morta sbranata dai 5 cani del vicino. L'attacco si è verificato lo scorso 23 agosto quando la ragazza aveva dimenticato una borsa in casa ed era tornata indietro per riprenderla. Un testimone ha raccontato di averla sentita mentre urlava chiedendo aiuto. Il decesso è avvenuto una settimana dopo a causa delle lesioni riportate.Continua a leggere