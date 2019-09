Salvini | migliaia in piazza contro il nuovo Governo

Di Maio a Salvini : “Per colpa sua rischiano di andare a casa migliaia di lavoratori” : Il leader del Movimento 5 Stelle: " Salvini ha aperto una crisi che ora rischia di far aumentare l’IVA a milioni di famiglie e che potrebbe m andare a casa migliaia di lavoratori: non riesco ad approvare il decreto per fermare chiusura di Whirlpool a Napoli e altre questioni pendenti".Continua a leggere

Trivelle - tutte le bugie di Salvini sullo stop : “Migliaia di posti di lavoro persi”. Sono al massimo 870 - “ricollocabili nelle rinnovabili” : Uno degli ultimi terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 stelle è stato quello delle Trivelle: una guerra nella quale Matteo Salvini ha duramente attaccato la ‘politica dei no’, arrivando a sostenere, in una recente intervista al Corriere, che se il ministro dell’Ambiente Sergio Costa non avesse prorogato “le concessioni per la ricerca e l’estrazione del petrolio” sarebbero andati in fumo “Migliaia di posti di lavoro”. Premettendo che dal ...