Saluti romani in piazza | ovvero quell’eterno fascismo che ci sembra sempre più normale

"Duce - Duce!". Cori e Saluti romani - anche Forza Nuova protesta a Montecitorio : Momenti di tensione tra forze dell’ordine e militanti di estrema destra che cercavano di raggiungere piazza Montecitorio per partecipare alla manifestazione Lega-Fdi contro l’esecutivo giallo-rosso. Un centinaio di militanti di Forza Nuova guidati dal leader Roberto Fiore sono stati bloccati dalla polizia a Largo Chigi dove hanno inneggiato al duce esibendosi in saluti romani e hanno scandito slogan contro l’Unione Europea, il ...

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano anche Saluti romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Saluti romani - cori e fumogeni dei tifosi della Lazio prima del derby : cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio per il derby in programma alle 18. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell’ordine. Il ...

Cori e Saluti romani : folla ultrà per Diabolik : Redazione La scritta «Irriducibili» sulla bara nera di Fabrizio Piscitelli. Mobilitati 300 agenti Un tifo da stadio, saluti romani e tensioni al limite degli scontri, che solo i trecento agenti mobilitati hanno potuto evitare, per i funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola lo scorso 7 agosto nel parco degli Acquedotti a Roma. La bara di «Diabolik», il suo nome di battaglia, è nera e ...

