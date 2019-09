Roma | retroscena Zaniolo prima del rinnovo L’agente | “Ecco chi lo ha cercato con

Strootman - il retroscena sulla Roma : “ho ricevuto un’offerta ma…” : Kevin Strootman ha ricevuto diverse offerte nell’ultima sessione di mercato, una di queste è arrivata proprio dalla Roma, sua ex squadra, la conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato. “Sono arrivate alcune offerte, ma non andavano bene al club”, ha spiegato il giocatore ai media olandesi. “Poi ho parlato con l’allenatore, mi ha detto che voleva che restassi. Alcune offerte sono arrivate anche ...

Roma – La moglie di Dzeko svela i retroscena del rinnovo - Amra sincera : “sono stati mesi di grande stress” : Amra Dzeko racconta il rinnovo di Edin con la Roma: le parole della moglie del calciatore bosniaco Edin Dzeko è stato ad un passo dall’Inter, ma il calciatore bosniaco ha preferito rinnovare il suo contratto con la Roma ed essere dunque ancora un giocatore giallorosso. A qualche settimana dall’annuncio del rinnovo, a parlare dei retroscena riguardanti la decisione, è stata Arma, la moglie di Dzeko: “Edin mi ha chiamato dopo il ...

Roma - Veretout scatenato : il calciatore già in clima derby - l’ex Fiorentina svela anche un retroscena : Sta nascendo una bella Roma, una squadra giovane e talentuosa ed in grado di essere protagonista nella prossima stagione. Un colpo di calciomercato è stato l’arrivo di Veretout, il calciatore ex Fiorentina si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport”. Fonseca è a caccia di un regista. Se la sente di assumersi questa responsabilità? «In questi primi allenamenti sto giocando basso, mi piace. Ma posso ...

Roma – Dzeko ed i retroscena del rinnovo : “Florenzi mi ha offerto la fascia di capitano - ma…” : Dzeko e la promessa mantenuta di Florenzi: il bosniasco svela un simpatico retroscena del rinnovo con la Roma Edin Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma: nonostante le voci di un possibile approdo all’Inter, il calciatore bosniaco ha deciso di rimanere in giallorosso. Intervistato dal canale tv della Roma, Dzeko ha raccontato i ‘retroscena’ del rinnovo: “sono felice quando vedo che gli altri sono contenti ...

Dzeko rinnova con la Roma - il retroscena del bosniaco su Florenzi : Rinnovo a sorpresa per l’attaccante Dzeko con la maglia della Roma, sul profilo Twitter di RomaTv, il canale del club giallorosso, intervista rilasciata dal bosniaco dopo l’accordo fino al 2022. “Sono felice quando vedo che gli altri sono contenti per il fatto che si abbia deciso di rimanere qui, al fianco dei compagni di squadra. Non li voglio chiamare solo cosi’, pero’; sono amici, fratelli. Sono stati ...

Romano Prodi e Walter Veltroni dietro l'inciucio Pd-M5s. Retroscena : obiettivo Quirinale : "Topo Gigio" Walter Veltroni e "Valium" Romano Prodi, come li chiamò delicatamente Beppe Grillo, sono all'opera per il governicchio giallorosso, quell'inciucio tra Pd e M5s. I due ex leader della sinistra lo stanno facendo però in silenzio o addirittura sotto mentite spoglie. Spesso attraverso le pa

Calciomercato 17 agosto : Brescia - Balotelli ha firmato - annuncio domani. Juve - Dybala resta. Dzeko-Roma - retroscena rinnovo : Calciomercato 17 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 17 agosto. JuveNTUS– Dybala potrebbe rimanere in bianconero. Difficile il suo passaggio al PSG, quasi impossibile il possibile scambio con l’Inter con Icardi nel mirino. Detto questo, i bianconeri dovranno cercare di sfoltire la rosa con le partenze di Rugani, Perin e Matuidi. ROMA– Dopo il […] L'articolo Calciomercato 17 agosto: Brescia, Balotelli ha firmato, ...

Inter - retroscena Barella sul mercato : “Vi spiego perché ho rifiutato Napoli e Roma” : Interessante e lunga Intervista esclusiva del Corriere dello Sport al nuovo centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Ha parlato di tanti argomenti l’ex calciatore del Cagliari: dalle sue passioni al passato, alla famiglia e agli obiettivi personali e di squadra. Il passaggio più importante è quello legato al mercato, con la scelta dell’Inter dopo i rifiuti di Napoli a gennaio e Roma poco prima di firmare coi nerazzurri. ...