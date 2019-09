Roma | in crociera sul Lago di Bracciano | l' iniziativa dell' associazione ' Ottavia'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) PerCulturaleè in programma domenica 15 settembre una gita suldi. Una giornata tra cultura, storia e natura alla scoperta di alcuni grandi piccoli tesori del territorio ea enogastronomia locale. L’, non nuova a queste iniziative, questa volta punta i riflettori su Trevignano. E’ in questo paese rivierasco che ha conquistato per due anni consecutivi, lo scorso anno e quest'anno, la Bandiera Blu simbolo internazionale del turismo sostenibile, accessibile e di qualità, che la domenica sulprenderà il via. Seppure ridotto di livello ildi, fulcro'omonima area regionale protetta, conserva gran parte del suo fascino....

gianmaria_di : RT @SCREPmagazine: Una poesia per l’alluvione: la potenza di una sola poesia! - CassandraTesta : Cosa vedere a #Roma durante uno scalo in #crociera? #Lazio #Italia - corradomagno : #llorente express. Pare che per i tifosi sia come comprare un biglietto da Napoli a Roma sperando di arrivare a Mil… -