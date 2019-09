RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020 Partite al via | si gioca! Diretta gol live

RISULTATI QUALIFICAZIONI Euro 2020 – Poker Belgio e Olanda - bene la Germania : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Qualificazioni Euro 2020 – Le Qualificazioni a Euro 2020 entrano sempre più nel vivo, il programma è diviso dalla giornata di giovedì fino a martedì si preannuncia dunque grande spettacolo con tante Nazionali pronte ad essere grandi protagoniste. Tutto come da pronostico per Italia e Spagna che, pur con fatica, vincono rispettivamente in Armenia e Romania. La super sfida del venerdì è dell’Olanda che vince in ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : RISULTATI e classifiche di oggi (9 settembre). Germania - Olanda - Belgio e Russia vincenti : oggi lunedì 9 settembre si sono disputate dieci partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo. GRUPPO C: La Germania ha vinto l’attesissimo scontro diretto con l’Irlanda del Nord ed è balzata al comando della classifica a pari punti con la formazione di O’Neill. A decidere la contesa è stata la rete di Halstenberg su assist di ...

Qualificazioni Europei 2020 : Highlights - RISULTATI e classifiche. Finlandia-Italia 1-2 - decide Jorginho dal dischetto : Qualificazioni Europei 2020- L’Italia batte 2-1 la Finlandia e continua la sua scalata trionfale verso Euro 2020. Partita quasi perfette degli azzurri, leggermente disattenti in ripartenza e in fase di impostazione. Decidono i gol di Immobile, nuovamente a segno in Nazionale dopo circa due anni, e poi Jorginho dagli undici metri. Azzurri vicinissimi alla qualificazione […] L'articolo Qualificazioni Europei 2020: Highlights, risultati ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : RISULTATI e classifiche di oggi (8 settembre). Vincono Italia - Spagna e Svizzera : oggi si sono disputate otto partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, spiccano in particolar modo le vittorie di Italia, Spagna e Svizzera. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo domenica 8 settembre. GRUPPO D: La Svizzera ha travolto la malcapitata Gibilterra con un rotondo 4-0: tra il 37′ e il 45+4′ hanno segnato Zakaria, Mehmedi e Rodriguez mentre all’87esimo ...

Qualificazioni Europei 2020 : Highlights - RISULTATI e classifiche. Germania-Olanda 2-4. Ko Polonia : Qualificazioni Europei 2020- L‘Olanda travolge la Germania 4-2 e accorcia le distanze in classifica propria dai tedeschi. Irlanda del Nord sorprendentemente al comando del girone C a quota 12 punti. Negli altri gruppi, bene Galles e Croazia. Ottima prestazione anche per l’Austria, crollo a sorpresa della Polonia contro la Slovenia. Leggi anche: Barcellona, clamoroso: Messi […] L'articolo Qualificazioni Europei 2020: Highlights, ...