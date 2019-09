RISCALDAMENTO GLOBALE Clonare i mammut per conservare il permafrost della Siberia?

Manifestano completamente nudi contro il RISCALDAMENTO GLOBALE - fermati dalla Polizia [FOTO] : Come ogni anno un gruppo di attivisti della Federazione Francese di naturismo e di ribellione all’estinzione Manifestano in un’apposita area del Bois de Vincennes, un noto parco pubblico di Parigi, per protestare contro il riscaldamento globale. La Polizia, però, ha annullato il giro in bicicletta e i manifestanti sono rimasti nel parco completamente nudi con i loro striscioni. L'articolo Manifestano completamente nudi contro il ...

Venezia - alla Mostra del Cinema attivisti contro il RISCALDAMENTO GLOBALE occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

RISCALDAMENTO GLOBALE - scioglimento record in Groenlandia : “La stiamo perdendo - è una condanna a morte” : Lo scioglimento record della Groenlandia, registrato nel 2019, causerà l’innalzamento globale di mari e oceani fino a due millimetri, mettendo sempre più a rischio il futuro delle città costiere di tutto il mondo. A lanciare l’allarme è un gruppo di ricercatori che monitorano lo strato di ghiaccio della Groenlandia, dicendosi “stupiti” dall’accelerarsi del suo scioglimento. “L’aumento della temperatura ...

Con il RISCALDAMENTO GLOBALE e l’innalzamento degli oceani si rischiano 280 milioni di sfollati : L’inevitabile innalzamento del livello degli oceani dovuto al riscaldamento globale potrebbe provocare 280 milioni di sfollati, che potrebbero aumentare se lo scenario ottimistico di un aumento della temperatura di 2 gradi rispetto all’era pre-industriale fosse errato. È quanto afferma un rapporto speciale dell’Onu su oceani e criosfera, precisamente del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Giec), ottenuta in ...

Clima - il RISCALDAMENTO GLOBALE non è uguale per tutti : il caldo è in aumento soprattutto in Europa e nell’Artico [DATI] : Il riscaldamento globale non colpisce in maniera uniforme tutto il pianeta. Uno studio sulle temperature del 2018, confrontate con la media storica del trentennio 1961-1990, dimostra come stia facendo molto più caldo di prima soprattutto in Europa, nell’Artico e in generale nell’emisfero settentrionale, mentre gli scarti (seppur sempre positivi) rispetto alla norma sono maggiormente contenuti nell’emisfero meridionale, in Sud ...

Migranti climatici - perché è urgente combattere il RISCALDAMENTO globale : di Giorgio De Girolamo Abbiamo assistito nelle scorse settimane alla tanto attesa approvazione del decreto Sicurezza bis, che ha come nodo centrale la regolamentazione del salvataggio in mare delle migliaia di uomini, donne e bambini che ogni giorno fuggono dal sud del mondo. Seguiamo attentamente nel dibattito pubblico un quotidiano tifo pro o contro un flusso migratorio che, negli ultimi tre anni, ammonterebbe a 700mila persone in un ...

L’Amazzonia brucia : Terra senza difese contro il RISCALDAMENTO globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

Incendi in aumento nel mondo - record in Amazzonia e nell’Artico : circolo vizioso con il RISCALDAMENTO GLOBALE [GALLERY] : Nelle ultime settimane, i numerosi Incendi che stanno colpendo diverse regioni nel mondo sono diventati un argomento molto dibattuto. In un tweet dello scorso 12 agosto, l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Omm) ha mostrato con un grafico interattivo che il fumo dei roghi in Siberia è arrivato a ricoprire una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati. Un’area grande più dell’Europa e più della ...

L’Amazzonia brucia a tassi senza precedenti : incendi innescati dall’uomo che possono accelerare il RISCALDAMENTO GLOBALE [FOTO e VIDEO] : Enormi tratti della Foresta Amazzonica, da sempre considerata come i polmoni del pianeta per la capacità di assorbire l’anidride carbonica, conservarla nel suo suolo e produrre ossigeno, sono in fiamme. Il fumo dei grossi incendi ha trasformato il giorno in notte a San Paolo, in Brasile, e ha intensificato la controversia sulle politiche di utilizzo della terra da parte del governo brasiliano. Le immagini delle auto che circolavano in città con ...

Cambiamenti climatici : Harvard tenterà di mitigare il RISCALDAMENTO GLOBALE attraverso la geoingegneria solare : Che cos’è il tanto discusso Stratospheric Controlled Perturbation Experiment? Si tratta di un esperimento di alterazione artificiale del clima terrestre. C’è chi è preoccupato per via di tutto questo, ma c’è anche chi non ci trova nulla di male e anzi sostiene “che il clima lo stiamo già modificando artificialmente con le massicce emissioni di gas serra“. L’Università di Harvard ha deciso di intervenire ...

Cacciatori di iceberg - il lavoro offerto dal RISCALDAMENTO GLOBALE : sparano ai blocchi di ghiaccio per scioglierli e vendere l’acqua [GALLERY] : Un canadese di 60 anni svolge un lavoro che potrebbe essere definito alquanto atipico e che non gli ha risparmiato numerose critiche. Il capitano Edward Kean, infatti, a bordo della nave Green Waters setaccia il Nord Atlantico alla ricerca di quello che è diventato il suo personale “oro bianco”, ossia gli iceberg. Ogni mattina, insieme ad altri 3 membri dell’equipaggio, Kean va alla ricerca di iceberg che si sono staccati dai ghiacciai della ...

Cambiamenti climatici : il RISCALDAMENTO GLOBALE produrrà onde sempre più alte e potenti : Se si continuerà ai ritmi attuali, tra gli effetti del riscaldamento globale ci saranno anche venti sempre più forti che creeranno onde marine alte e potenti, tanto da mettere a rischio coste e infrastrutture, soprattutto sulla costa meridionale dell’Australia e quella occidentale del Sud America. Uno studio della Griffith University in Australia, pubblicato su Nature Climate Change, ha tenuto conto di circa 150 modelli di simulazione ...

In Islanda si celebrano i "funerali" di Okjokull - primo ghiacciaio scomparso per il RISCALDAMENTO globale : Il riscaldamento globale fa la sua prima “vittima” tra i ghiacciai islandesi e i cittadini si riuniscono per tributargli un ultimo saluto. Tra letture di poesie e comizi politici, gli islandesi hanno detto addio al primo ghiacciaio scomparso a causa del riscaldamento globale. A riportare la notizia è l’Independent.Il ghiacciaio Okjokull, che si trova nella parte centrale dell’isola, nel 1901 si estendeva per 38 ...