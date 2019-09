Report Gca | benefici per migliaia di miliardi dall’adattamento climatico

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) L’adattamentopotrebbe portare 7.100di dollari innetti globali. E’ quanto emerge dal rapporto della Commissione globale sull’adattamento (Gca-Global Commission on Adaptation) guidata da Ban Ki-moon. La commissione ha invitato i leader mondiali a rendere le infrastrutture e l’agricoltura più resistenti poiché l’impatto della crisi climatica minaccia le comunità di tutto il mondo con uragani, incendi e innalzamento dei mari. “I cambiamenti climatici potrebbero spingere oltre 100 milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo al di sotto della soglia di povertà“, ha detto l’ex segretario generale delle Nazioni Unite Ban. La ricerca rileva che un investimento di 1.800di dollari a livello globale in cinque aree, dal 2020 al 2030, potrebbe generare 7.100innetti totali. Le cinque aree ...

AndreaCortiAC : Clima: report Gca, adattamento porterebbe benefici per migliaia di miliardi - News24Italy : #Clima: report Gca, adattamento porterebbe benefici per migliaia di miliardi -