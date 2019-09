Renée Zellweger | “Umiliata a Londra per il mio aspetto fisico”

Renée Zellweger : Le critiche per la chirurgia plastica mi rendono triste : Criticata per il suo aspetto fisico, Renée Zellweger ora affronta con coscienza le accuse che ha ricevuto in passato, godendosi il ritrovato successo e la sua bellezza imperfetta. È stata assente per un lungo periodo dalle scene, poi grazie alla serie tv di Netflix, Renée Zellweger ha ritrovato il successo di un tempo. L’ex Bridget Jones ora sarà al cinema Judy Garland, il biopic che è stato dedicato al celebre americana. E in vista ...

Renée Zellweger : Ho fatto scelte sbagliate e Hollywood mi ha voltato le spalle : Dopo un periodo di assenza Renée Zellweger torna a recitare e ora spiega perchè per sei lunghi anni ha preferito stare lontano dal mondo del cinema. La vita da attrice di Renée Zellweger non è stata facile. Dopo un periodo di grandi successi e riconoscimenti, la mitica Bridget Jones, si è allontana dal grande schermo e, in una recente intervista al Daily Mail, ha spiegato il perché. Nel corso del 2018 è tornata in tv grazie a Netflix ...

Judy - l'emozionante biopic con Renée Zellweger dal 19 dicembre al cinema : Era il 1939 quando il mondo veniva stregato dalle magiche note di “Over the Rainbow” e dalla voce della dolce e sognatrice Dorothy, protagonista del cult generazionale Il Mago di Oz. Di lì a breve, quel film avrebbe consacrato alla storia del cinema una delle più grandi entertainer mai esistite: Judy Garland. Oggi, la vita pubblica e privata di una vera e propria icona non solo del cinema, ma anche della musica e del glamour, rivive sul grande ...

Cinderella Man : trama - cast e curiosità del film con Russell Crowe e Renée Zellweger : Sabato 27 luglio, in prima serata su Rai3 dalle 20.30 in poi, va in onda il film del 2005 Cinderella Man – Una ragione per lottare, diretto da Ron Howard. Cinderella Man: trailer Cinderella Man: trama Storia di Jim Braddock, ex campione del mondo dei pesi massimi che negli anni 30 tornò sul ring dopo il suo ritiro nel tentativo di guadagnare quanto necessario a supportare la sua famiglia durante la Grande Depressione. Cinderella Man: ...