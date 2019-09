Recuperati dispersi cargo largo Georgia

Sono stati tratti in salvo i quattro membri dell'equipaggio delcapovolto ieri indavanti al porto di Brunswick, dati per. Sono tutti apparentemente in buone condizioni di salute ma sono stati trasportati in ospedale in osservazione. La compagnia sudcoreana proprietaria della nave ha ringraziato le autorità Usa per il soccorso prestato, offrendo la propria collaborazione per la risoluzione di eventuali danni all'ambiente.(Di martedì 10 settembre 2019)