Real Madrid | Florentino Perez sul mercato | “mai investito così tanto”

Real Madrid - Sergio Ramos : “Bale merita rispetto - il tempo sistemerà tutto. Torneremo a vincere” : “Sì ??abbiamo smesso di vincere, ma non c’è un componente della squadra che è stanco di vincere, è solo qualcosa che è successo e dobbiamo ripristinare e riavviare il tutto per ripartire. Ora abbiamo nuovi calciatori in squadra. Saremo sempre concentrati per l’obiettivo unico, la vittoria. Dobbiamo sbarazzarci di una brutta stagione e dimostrare di avere ancora più fame di vincere e di competere”. Queste le parole ...

Real Madrid - James Rodriguez : “Spero che sia la mia stagione - con Zidane siamo felici” : “Spero che questa sia la mia stagione al Real Madrid. Il rapporto con Zidane? Stiamo bene e siamo felici”. Sono le parole di James Rodriguez ai microfoni del programma ‘El Chiringuito’. Si è parlato tanto del calciatore in uscita dai blancos e molto vicino a Napoli e Atletico Madrid, ma alla fine il colombiano è rimasto alla Casa Blanca pronto a giocarsi le proprie carte.L'articolo Real Madrid, James Rodriguez: ...

Fanatics gestirà la vendita al dettaglio del Real Madrid : Il Real Madrid ha rinnovato nel 2019 il proprio contratto di sponsorizzazione con Adidas. Il club spagnolo ha prolungato per altri otto anni il rapporto con la società tedesca, fino al 2028. Per quanto riguarda le cifre, il contratto prevede un fisso superiore ai 100 milioni di euro annui (si ipotizza tra i 110 e […] L'articolo Fanatics gestirà la vendita al dettaglio del Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Rocero su As : é Fabian Ruiz la soluzione per il centrocampo del Real Madrid : Rocero critico su As nei confronti di Zidane che a suo dire ha fatto i propri interessi invece di quelli del Real Madrid lasciando la squadra sguarnita a centrocampo dove ci sono solo 4 uomini. Pertanto, continua Rocero, è chiaro che i Blancos debbano guardare sul mercato per cercare di porre rimedio alla situazione, Ma non richieste improbabili e impossibili come Pogba, è inutile trattare con chi non ha voglia di farlo. Di soluzioni ideali per ...

Real Madrid - van de Beek arriverà nel 2020 : L’arrivo di Donny van de Beek sembra solo rimandato. Il centrocampista olandese dell’Ajax è stato più volte accostato ai Blancos nell’ultima sessione di mercato. Uno degli ostacoli al suo arrivo è stato il tecnico Zinedine Zidane, che alla proprietà ha chiesto solo ed esclusivamente Paul Pogba, rifiutando le alternative. Il nazionale francese, alla fine, non è arrivato. Mentre, secondo ‘As’, l’operazione ...

Real Madrid - Bale non si nasconde : “non sono felice di essere rimasto - ma almeno ora gioco…” : Gareth Bale, rimasto al Real Madrid, fa chiarezza dopo le turbolenze dei mesi passati: il gallese non è felice di essere rimasto, ma almeno è ritornato a giocare Il rapporto fra Gareth Bale e il Real Madrid è naufragato negli ultimi mesi. L’esterno gallese, acquistato per 100 milioni dal club spagnolo nel 2013, è stato sempre un membro fondamentale della rosa, fin quando qualche attrito di troppo con Zinedine Zidane e la piazza che ...

Real Madrid - Bale : “Mi sento più forte che mai. Le critiche? Non le ascolto” : Gareth Bale ha rotto il silenzio sulla sua difficile estate al Real Madrid. Il capitano del Galles sembrava pronto a trasferirsi in Cina ma l’accordo è saltato all’ultimo. “I critici non li ascolto perché non sanno davvero di cosa parlano”, ha spiegato dal ritiro della nazionale. “Molte persone non conoscono e non capiscono la situazione. Nella preseason ho tenuto la testa bassa e lavorato duramente in ...

Bale ironico : “Mi piace essere il golfista del Real Madrid” : Bale dal ritiro con la Nazionale si è lasciato scivolare addosso le critiche e ha rimandato al mittente le domande di quanti gli chiedevo il perché della rottura con il Real di quest’estate “Dovete chiedere alla società” L’attaccante ha sottolineato che è lieto di essere chiamato il “golfista” del Real Madrid come lo aveva definito Courtois a seguito di una foto che lo ritraeva in una partita di golf mentre il ...

Video/ Villarreal Real Madrid - 2-2 - : highlights e gol della partita : Video VillarReal Real Madrid, 2-2,: highlights e gol della partita. Sottomarino giallo due volte in vantaggio e due volte raggiunto da Gareth Bale

Diretta/ Villarreal Real Madrid - risultato 1-1 - streaming video DAZN : entra Ontiveros : Diretta VillarReal Real Madrid: info streaming video DAZN della partita, valida per la 3giornata della Liga, entra Onviteros per Chukwueze.

DIRETTA/ Villarreal Real Madrid - risultato 0-0 - streaming video DAZN : si comincia! : DIRETTA VillarReal Real Madrid: info streaming video DAZN della partita, valida per la 3giornata della Liga, oggi 1 settembre 2019.

Diretta VillarReal Real Madrid/ Streaming video DAZN : arbitra Jesus Gil Manzano : Diretta VillarReal Real Madrid: info Streaming video DAZN della partita, valida per la 3giornata della Liga, oggi 1 settembre 2019.

DIRETTA VILLARReal Real MADRID/ Streaming video DAZN : i precedenti della partita : DIRETTA VILLARREAL REAL MADRID: info Streaming video DAZN della partita, valida per la 3giornata della Liga, oggi 1 settembre 2019.

Per Don Balon la Juventus sarebbe interessata a Odriozola del Real Madrid : La Juventus, in attesa del big match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio che ha subito importanti investimenti, uno su tutti quello di De Ligt dall'Ajax. Proprio l'olandese, dopo l'infortunio di Chiellini, si candida al ruolo di titolare accanto a Bonucci da qui fino a gran parte della stagione. Proprio ...