Qualificazioni Europeo Under 21 | Italia travolgente | 5-0 contro il Lussemburgo | Nicolato

(Di martedì 10 settembre 2019) Dopo il successo all’esordio in amichevole persubentrato a Di Biagio, l’21 si conferma anche nel match delleall’di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominioil, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’in, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Locatelli e Kean (entrambe su calcio di rigore), e nel secondo tempo da Sottil, Tumminello e Scamacca. Nel girone dell’sono inserite anche Irlanda, Islanda, Armenia e Svezia. L’tonerà in campo il 10 ottobre nella trasfertal’Irlanda con l’obiettivo di bissare il risultato di oggi., le pagelle di CalcioWeb Plizzari 6.5; Delprato 6, Bastoni 6.5, Marchizza 6, Sala 6.5 ...

