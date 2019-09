Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania | è il miglior

Fonte : sportfair

realizza un contro la: l'attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il marcatore di sempre nelle europee marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l'assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la, valevole per le ad Euro 2020. CR7 ha realizzato un che lo ha portato a quota 25 reti segnate nella competizione, diventando il marcatore della storia del torneo. ha superato Robbie Kean fermo a quota 23.

