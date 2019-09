Produzione industriale | Istat | “A luglio flessione dello 0 | 7% rispetto al mese prima”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Secondo calo di fila per la, che astando ai datimostra unadestagionalizzata0,7%a giugno. Una discesa più pesanteal -0,2% registrato ilprima. Particolarmente negativa, ancora una volta, la performance del settore auto: laè crollata del 14% su base annua. A giugno la caduta era stata ancora più forte, -17,7 per cento. “Ad eccezione dell’energia, tutti i principali settori di attività mostrano riduzioni, con un calo particolarmente marcato per i beni strumentali”, spiega l’istituto di statistica. L’indice dellaè inper il quintoconsecutivo su base annua, anche in questo caso0,7%. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a2019 un aumento tendenziale accentuato per l’energia (+5,8%) e più contenuto per i ...

