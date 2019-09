Potenza | violenza al Cpr | aggredito tunisino | fermati marocchini

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Federico Garau A finire in manette ben dodici stranieri di nazionalità marocchina: il gruppo ha assalito la vittima, un, colpendolo con calci, pugni e sassi. Indagini in corso Sono finiti in manette dodici cittadini stranieri ospiti del Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (). Il gruppo di extracomunitari, ora in arresto, è accusato di avereun altro ospite della struttura, che a causa delle lesioni riportate ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. L'episodio si è verificato durante la settimana scorsa, quando i dodici stranieri, tutti di nazionalità marocchina, hanno preso di mira un, colpito con calci, pugni e addirittura sassi. Immediatamente assistito dai sanitari, il ferito ha riportato diverse fratture facciali in seguito al pestaggio ed alla sassaiola. Stando al comunicato della procura della Repubblica di ...

