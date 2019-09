Porsche 911 - Arriva anche la Carrera 4

Porsche 911 - I 20 anni della GT3 FOTO GALLERY : Mentre il nuovo modello, basato sulla serie 992, si prepara a debuttare nella primavera del 2020, la Porsche 911 GT3 festeggia nel 2019 i suoi primi ventanni di storia, che ripercorriamo nella GALLERY di immagini. Finora fedele al motore aspirato, questa stradale, concepita all'inizio come base per auto da corsa, è oggi una delle più apprezzate versioni delliconica sportiva di Zuffenhausen: secondo la Casa, l80% degli esemplari delle prima auto ...

Porsche 911 GT3 - 20 anni da regina della pista : La storia della Porsche 911 è talmente lunga che per raccontarla senza omettere nulla servirebbe una intera enciclopedia monografica. Una di quelle che una volta occupavano interi scaffali delle librerie. Questo perché la coupé di Zuffenhausen ha storicamente avuto caratteri diversi, alcuni più sportivi, altri più turistici e altri ancora legati al lifestyle. Uno di questi è quello delineato dalla sigla GT3, che quando segue 911 vuole dire ...

Porsche 911 - Il prototipo della GT3 992 si ferma al Ring : Un guasto a un prototipo della 911 GT3 992 durante una sessione di test al NürburgRing è l'occasione per osservare da vicino la prossima sportiva di casa Porsche. Abbiamo già pubblicato altre foto spia in passato, ma queste immagini svelano ulteriori dettagli sulle soluzioni tecniche adottate per la 911 dedicata anche alla guida in pista.Aspirata e sempre più estrema. Erede di una stirpe nata nel 1999, la GT3 ha il compito di alzare ...

Porsche 911 Carrera Coupé e 911 Carrera Cabriolet : Porsche amplia la gamma, giunta all’ottava generazione, con la nuova 911 Carrera, lanciata in versione Coupé e Cabriolet, monta un motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri che sviluppa 283 kW (385 CV) di potenza. La Carrera è il modello d’ingresso della gamma 911 ed eroga 11 kW (15 CV) di potenza in più […] L'articolo Porsche 911 Carrera Coupé e 911 Carrera Cabriolet sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Porsche 911 Carrera - l'origine della stirpe : Ci sono voluti circa nove mesi per vedere le versioni base della ottava generazione della Porsche 911, ma ora eccole qui. La Casa di Zuffenhausen ha presentato ufficialmente la 911 Carrera e Cabriolet, senza la “S”, mentre queste ultime erano state svelate lo scorso anno a novembre al Salone di Los Angeles. Il motore sei cilindri boxer biturbo da 3 litri è parente stretto di quello delle “S” ma ha turbocompressori più piccoli e un sistema di ...

Porsche 911<br> - Le Carrera in Italia con prezzi da 108.139 euro : Si arricchisce la gamma della Porsche 911. Accanto alla già disponibile Carrera S da 450 CV viene infatti inserita a listino la Carrera, che sarà ordinabile in Italia in versione coupé e cabriolet con prezzi a partire, rispettivamente, da 108.139 e 122.779 euro. 385 CV per il 3.0 boxer aggiornato. Sulla Carrera il 3.0 boxer biturbo eroga 385 CV e 450 Nm ed è abbinato esclusivamente al cambio automatico doppia frizione Pdk a otto marce. La coppia ...

Porsche - Il giro a Vairano della 911 - VIDEO : Sempre uguale a se stessa e sempre diversa: è la Porsche 911, mito senza tempo che, con la serie 992, si rinnova in innumerevoli particolari, prendendo il posto della precedente 991. Rivista completamente negli interni, sfoggia anche novità tecnologiche come i turbo con valvole wastegate a comando elettrico e lo spoiler posteriore regolabili in base a diversi parametri. Basterà tutto questo per farle battere le rivali nel tempo sul giro del Q ...