Pokèmon GO | Nuova settimana di Bonus e Novità

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019)diper Pokèmon GO, i quali vi permetteranno di catturare ed ottenere nuovi Pokèmon di cui alcuni rari molto più facilmente e velocemente, a seguire tutti i dettagli. Nuoviper Pokèmon GO Da oggi e fino al 23 Settembre potrete ottenere specifici Pokèmon dalla schiusa delle uova, mentre isaranno disponibili fino al 16 Settembre. Schiudendo le Uova da 7 Km otterrete Pokèmon come Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros. (Se siete fortunati potete ottenere anche delle versioni shiny o cromatiche) Per la prima volta al di fuori dei Raid EX potrete catturare tutte le forme di Deoxys Nuovi Raid che agevoleranno i giocatori contro il Pokèmon DNA Doppia efficacia per le incubatrici per le Uova Se decidete di fare una lunga passeggiata per le strade della vostra città, non dimenticate di ...

McKnife200 : Ho bisogno di: Pokémon, una nuova fiera da visitare, comprare qualche nuova figure... insomma tutte cose che farò a… - BlobVideoludico : Pokemon Masters, data d'uscita della prossima settimana debutterà una nuova prospettiva sul Medioevo. -