Pizza surgelata richiamata dal mercato | particelle di plastica bianca nell’alimento

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019)dal: quasi un milione di prodotti sono stati ritirati dalla Dr. Oetker, di cui Cameo è la consociata italiana. Il rischio è che tale alimento potrebbe contenere pezzetti di particella diche si trovano nella copertura del prodotto gastronomico. La Dr. Oetker, ha deciso il richiamo dopo che diversi clienti hanno informato l’azienda di aver trovato dellanegli alimenti incriminati. Il prodotto colpito in Germania è la “tonno fresco al forno”. Il lotto interessato è il numero 28061911 avente data di produzione: 28.06.2019 con termine di scadenza minima di conservazione del 03.2020, distribuita in Germania dalla Dr. August Oetker Foods KG Dr. Jörg Schillinger che ha proceduto ad un richiamo volontario. Per prevenire rischi per la salute, si chiede ai consumatori di consegnare la merce nel luogo di acquisto in cui ...

LaTiger1 : RT @disagigi: Ho bruciato la pizza surgelata...dal disagio forse è di nuovo tutto! A voi la linea! - KabegoIT : Stasera Pizza ????! Con Ariete Pizza in 4 minuti cuoci in appena 4 minuti la pizza fresca e in solo 2 quella surgelat… - disagigi : Ho bruciato la pizza surgelata...dal disagio forse è di nuovo tutto! A voi la linea! -