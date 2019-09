Piacenza | Massimo Sebastiani lo ha fatto per giorni sul cadavere di Elisa Pomarelli

Delitto di Piacenza - Elisa non lo voleva più vedere e Massimo l’ha uccisa : È stato il no definitivo, come in tante storie di femminicidio, a scatenare la furia di Massimo Sebastiani. Elisa Pomarelli gli ha detto: «Non ti voglio più vedere». Lui davanti al rifiuto anche solo di un incontro ha visto crollare tutto quello che si era costruito da solo nella mente per mesi (le aveva sempre rifiutato proposte amorose) e da qui è venuto l’atto di ira finale. Ha ucciso Elisa. Come, nei dettagli, sarà l’autopsia a chiarirlo, ma ...

Omicidio Piacenza - il pm : «Elisa assassinata perché non voleva più vedere Massimo». Gay Center : «Uccisa due volte - come donna e lesbica» : Elisa Pomarelli sarebbe stata uccisa perché voleva terminare la sua frequentazione con Massimo Sebastiani. È questa l'ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti di...

Piacenza - Massimo Sebastiani in lacrime davanti agli inquirenti : 'L'ho uccisa' : Continua a far parlare la vicenda dell'omicidio di Elisa Pomarelli, la 28enne che è stata brutalmente assassinata dal suo amico Massimo Sebastiani (45 anni): dei due si erano perse completamente le tracce il 25 agosto scorso in provincia di Piacenza, poi nelle ultime ore c'è stata la svolta nelle indagini. L'altro giorno sulle colline piacentine, dove si stava cercando il presunto omicida, sono arrivati i carabinieri del nucleo Cacciatori, ...

Piacenza - Massimo Sebastiani ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli : Pentito e collaborativo fin dai primi momenti della cattura, Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, 28 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato dai carabinieri, ieri pomeriggio, sepolto in una buca in una zona impervia in località Costa di Sariano di Gropparello, nel Piacentino. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire, movente, modalità e luogo dell'omicidio. ...

Scomparsi a Piacenza - Elisa strangolata da Massimo Sebastiani. Arrestato l’ex suocero del killer : Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28, il cui cadavere è stato ritrovato ieri nella zona di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere ossessionato dalla vittima, che non corrispondeva il suo amore. Arrestato per favoreggiamento l'ex suocero di Sebastiani, Silvio Perazzi: il sospetto è che lo abbia aiutato a nascondersi nelle ultime 2 settimane.Continua a ...

Omicidio Piacenza - arrestato anche l'ex suocero di Massimo Sebastiani : «Lo ha aiutato nella fuga - sapeva tutto» : Massimo Sebastiani è stato arrestato e ha indigato agli inquirenti dove si trovava il corpo di Elisa Pomarelli. Dopo giorni di mistero si è arrivati alla verità sul...

Scomparsi a Piacenza - Elisa strangolata da Massimo Sebastiani : “Ossessionato - ho perso la testa” : Massimo Sebastiani, 45 anni, ha confessato l'omicidio di Elisa Pomarelli, 28, il cui cadavere è stato ritrovato ieri nella zona di Costa di Sariano, nel comune di Gropparello. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di essere ossessionato dalla vittima, che non corrispondeva il suo amore. Indagato per favoreggiamento l'ex suocero di Sebastiani, Silvio Perazzi: il sospetto è che lo abbia aiutato a nascondersi nelle ultime 2 settimane.Continua a ...

Piacenza - trovato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : «Ho perso la testa e l'ho strangolata» : Il giallo di Piacenza che da due settimane ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è concluso nel peggiore dei modi: Elisa Pomarelli è morta, uccisa da Massimo...

Piacenza - Massimo confessa il delitto : ritrovato in un fossato il corpo dell'amica sparita : Massimo Sebastiani ha reso una piena confessione davanti al pm Ornella Chicca, poco dopo essere stato catturato, al termine di quasi due settimane in cui si è nascosto nei boschi della val d’Arda, in provincia di Piacenza. È stato il tornitore ad aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli, di 28 anni, domenica 25 agosto. Dopo che i due avevano pranzato insieme al ristorante, la donna era scomparsa mentre il 45enne era stato visto in giro per un po’, ...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato in un fossato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato Massimo Sebastiani - il corpo di Elisa trovato in un bosco : Dell'uomo e della 28enne si sono perse le tracce dallo scorso 25 agosto. Il 45enne è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. I Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno localizzato e fermato Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli. Dell'uomo e della 28enne si erano perse le tracce dallo scorso 25 agosto, quando i due erano stati visti pranzare in un ristorante della zona. L'operaio era stato ...

Scomparsi a Piacenza - ritrovato in un campo il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : Coppia scomparsa a Piacenza: è stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato e sepolto il corpo...

Piacenza - trovato il cadavere di Elisa. Catturato Massimo Sebastiani : È stato ritrovato dai carabinieri il corpo di Elisa Pomarelli. I militari dell'Arma sono stati guidati sul luogo dove era stato occultato il corpo della giovane donna, in un bosco a...