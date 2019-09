Pes 2020 esce oggi con Juventus in esclusiva Tra le novità ' dribbling alla Iniesta'

Pes 2020 esce oggi con la Juventus in esclusiva/ Parte la sfida a Fifa 20 : le novità : PES 2020, esce oggi il videogame Konami con al suo interno la Juventus in esclusiva: inizia la sfida a Fifa 20. Tutte le novità più interessanti

eFootball Pes 2020 è ufficialmente disponibile e lancia la sfida a FIFA 20 : Mentre sulle nostre pagine spicca la nostra recensione in corso, Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC in versione fisica e digitale. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.KONAMI, dopo aver svelato all'E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l'Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e ...

eFootball Pes 2020 disponibile da oggi : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC Steam in versione fisica e digitale. KONAMI, dopo aver svelato all’E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l’Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e di altre squadre non ...

Pes 2020 finalmente disponibile - Konami lancia l’assalto al fortino di FIFA 20 : La stagione calcistica videoludica si apre ufficialmente oggi con l'arrivo di PES 2020 sugli scaffali. Come ormai consuetudine da diversi anni, Konami si fa carico dell'onere (e dell'onore) di dare il via alle danze sfornando in anticipo il proprio simulatore calcistico. L'obbiettivo, manco a dirlo, è quello (ormai definibile) di sempre: scardinare lo strapotere di FIFA 20 e di Electronic Arts e tornare nuovamente al vertice della catena ...

eFootball Pes 2020 - recensione : Dopo averci ben impressionato all'E3 e alla Gamescom eravamo piuttosto vogliosi di mettere le mani su eFootball PES 2020, il nuovo capitolo della storica serie Pro Evolution Soccer targata da Konami. Il cambio di nome effettuato quest'anno dovrebbe indicare una rinnovata vocazione per gli esport da parte di Konami che, però, non dovrebbe andare in nessun modo a rimpiazzare le prerogative storiche del brand. Anzi, il publisher giapponese sembra ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia Pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

FIFA 20 vs Pes 2020 : quale sarà il simulatore calcistico dell’anno? : Il mese di settembre è ormai arrivato, e questo per i videogiocatori vuol dire una sola cosa: FIFA 20 contro PES 2020. La sfida tra i simulatori calcistici di Electronic Arts e Konami è divenuta un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i calciofili videoludici, che annualmente si ritrovano con l'onere di far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o verso l'altro. Molto peso lo hanno ovviamente, nell'economia delle scelte operate ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Immobile : “Era un Peso non segnare con l’Italia”. Donnarumma : “L’importante era vincere” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ARMANDO IZZO: “Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perché il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento. Abbiamo fatto un’ottima gara, loro sono una squadra tosta: siamo stati molto bravi a non farli ripartire. Il mister tratta ...

Pentathlon - Mondiali BudaPest 2019 : immensa Elena Micheli! Conquista l’argento e va alle Olimpiadi di Tokyo 2020! : Medaglia d’argento e pass olimpico! Elena Micheli si prende tutto a Budapest, sede dei Mondiali di Pentathlon moderno: nella finale femminile l’azzurra Conquista il secondo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre nei quartieri alti della classifica, conclusa con una gran prova nel laser run che la porta al podio ed alla qualificazione a Tokyo 2020. Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di ...

FIFA 20 o Pes 2020 - qual è il miglior videogioco di calcio dell'anno? : Chi ama i videogiochi di calcio sa che è sempre la stessa storia: da 20 anni a questa parte il mese di settembre parte la sfida tra FIFA 20 e PES 2020 per decidere quale sia il gioco migliore da acquistare. Tradizione e realismo contro arcade e potenza: storicamente due modi diversi di concepire il calcio, che da anni cercano di rincorrersi arrivando perfino a contaminarsi a vicenda. Se finora i titoli di Electonic Arts e Konami hanno ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Il canottaggio porta in Giappone anche il doppio Pesi leggeri ed il quattro di coppia femminili! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Quota 100 a rischio nel 2020. «In Italia troppi pensionati - sPesa eccessiva» : Potrebbe essere letto come un invito implicito a rivedere Quota 100, direzione nella quale il nuovo governo intenderebbe comunque procedere: l'Ocse, organizzazione per la cooperazione e lo...

