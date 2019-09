Perché nel mezzo della guerra dei dazi Wall Street è un passo dal record

Matteo Salvini - Ilvo Diamanti e la confessione sul governo nel giorno della fiducia - Perché è una farsa : "La Lega, oggi, appare isolata". Questo il quadro politico delineato da Ilvo Diamanti, nel giorno della fiducia al governo giallorosso: "I sondaggi più recenti segnalano un calo significativo della Lega (2-4 punti in meno rispetto alle Europee). Ma soprattutto della popolarità personale del leader.

F1 - Jacques Villeneuve su Charles Leclerc : “E’ stato furbo nelle qualifiche e può farlo Perché è protetto da tutti” : Siamo a poche ore dal via del GP d’Italia, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza la Ferrari andrà a caccia del bis, dopo il successo in Belgio con Charles Leclerc. Il monegasco partirà, come a Spa-Francorchamps, in pole position, conquistando la quarta partenza dalla p.1 stagionale. qualifiche decisamente caotiche e convulse quelle che si sono tenute sul circuito brianzolo, visto il tatticismo del Q3, che ha ...

Barbara d'Urso - collare cervicale dopo un incidente?/ Ecco Perché nelle ultime foto.. : Barbara d'Urso, collare cervicale dopo un incidente? Ecco perché nelle ultime foto la conduttrice appariva di schiena e con il collo coperto

Perché la nomina di Fraccaro ha creato malumori nel Pd : L'ultimo scoglio per la nascita del governo giallo-rosso è stata la scelta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con l'iniziale braccio di ferro su due opzioni: il pentastellato Spadafora e il segretario generale di palazzo Chigi, Chieppa. L'ha spuntata nel 'rush finale' l'ex ministro delle Riforme, Fraccaro, dopo un confronto tra Conte e Di Maio. Ma al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di tenere le deleghe per sé, ...

Governo : padre Spadaro - ‘prego Perché attui vero progresso nella pace’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Oggi prego con la Colletta del Messale Romano della Chiesa Cattolica che chiede a Dio di ascoltare la #preghiera per la nostra #patria: perché – grazie all’onestà dei cittadini e alla saggezza dei #governanti – si attui un vero progresso nella pace. #nuovoGoverno”. Così, su Twitter padre Antonio Spadaro, gesuita, teologo, attuale direttore della rivista La Civiltà ...

Il caffè rende più vigili e aiuta nella concentrazione. Ecco Perché : Un ottimo lavoro di squadra? Inizia con un buon caffè per tutti. Questa bevanda sembra far funzionare la sua 'magia' in team rendendoci più vigili, quindi aiutandoci nella concentrazione. Lo rileva uno studio dell'Università della California a Davis e della Ohio State University, pubblicato sulla rivista Journal of Psychopharmacology. In una serie di due esperimenti, svolti su un campione di 72 studenti universitari, i ricercatori hanno scoperto ...

Paolo Becchi - il governo col Pd può saltare : "Giochi aperti - ecco Perché nel M5s c'è agitazione" : "I giochi si possono riaprire". Paolo Becchi, intervistato dal Tg2, lascia sul tavolo ogni possibilità sulla vita (o la morte) del governo di Pd e M5s. A far insospettire il filosofo sovranista, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, è "il modo in cui è posto il quesito su Rousseau. ecco perché oggi so

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi - ecco Perché Giulia Cavaglià li difende : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, esplode lo scandalo Ormai Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono sulla bocca di tutti per via di quello che è successo e che probabilmente succederà, visto che in tanti si stanno intromettendo nella loro relazione ormai al capolinea. Ciò che è emerso in questi giorni merita senza dubbio un riepilogo: […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ecco perché Giulia Cavaglià li ...

Libero : Nel primo tempo - chissà Perché - Ancelotti ha scelto il 4-2-3-1 e il Napoli non ha funzionato : Il Napoli ha rimontato quando perdeva 3-0 anche per una questione tattica, scrive Claudio Savelli su Libero. Nel primo tempo Ancelotti ha scelto, “chissà perché”, lo scolastico 4-2-3-1, in cui Zielisnki, Fabian Ruiz e Insigne “sono sistemati in ruoli che ne limitano le qualità”. La squadra non funzionava. “Ancelotti aveva dimenticato il 4-4-2 innovativo che lo scorso anno aveva reso il Napoli diverso, unico, ...

Andrea Damante nella bufera - il web si schiera contro di lui : ecco Perché : Andrea Damante nel caos, il web si mette contro di lui. ecco che cosa sta succedendo in queste ore Per il bel dj questo non è un momento sicuramente facile. Alcune ore fa, infatti, la sua ex fidanzata Giulia De Lellis è tornata a parlare del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – […] L'articolo Andrea Damante nella bufera, il web si schiera contro di lui: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Antonella Fiordelisi : "Il filtro Lisa and Lena l'ho messo Perché ero davvero impresentabile" : Antonella Fiordelisi, dopo aver scoperto di essere stata tradita dall'ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo, ha rotto il silenzio per chiarire, una volta per tutte, i punti oscuri di questa vicenda che sta assumendo i contorni di una vera e propria spy story. Ecco i ringraziamenti della schermitrice postati nelle Instagram Stories:prosegui la letturaAntonella Fiordelisi: "Il filtro Lisa and Lena l'ho messo perché ero davvero impresentabile" ...

Patuanelli (M5s) ci spiega Perché il grillismo ora starà lontano dai balconi : Roma. La premessa, doverosa, prova a stemperare subito la curiosità. “I cittadini ci chiedono di risolvere problemi concreti. Per questo parliamo di temi, non di poltrone”. E sia. Ma siccome a risolvere i problemi saranno persone, uomini e donne, che su una poltrona dovranno pur sedersi, il ruolo di

Nella crisi più pazza del mondo nessuno pensa alle donne. Sarà Perché non ce ne sono? : Nella crisi più pazza del mondo salta agli occhi la totale assenza della componente femminile. Lo faceva osservare – con una punta di politicamente corretto – Enrico Mentana Nella sua maratona del 27 agosto. Ma se non ci si limita alle dichiarazioni di sentimento, proprie di un buonismo a costo zero; se non si imbocca la tesi cospirativa, che tutti assolve condannando tutti, pronta ad attribuire la sola responsabilità al ...