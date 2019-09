Pensioni | quota 100 potrebbe chiudere in anticipo | possibile abolizione già a fine 2020

Pensioni - intesa M5S-Pd : quota 100 depotenziata fino al 2021. Poi lo stop : Uno tra gli uomini più operativi del nuovo governo, di quelli che si occupano di trovare il punto di congiunzione tra le agende di Pd e 5 stelle, la mette giù così con Huffpost: “Alla fine conviene a tutti tenere in vita quota 100, ma con meno soldi e con qualche modifica, così andrà a morire, non ha senso irrigidire le posizioni e dare un alibi a Salvini”. Ecco, il punto di una questione che ...

Pensioni - che fine farà Quota 100? Le ipotesi : più vincoli e stop tra un anno : La naturale scadenza della sperimentazione triennale sarebbe dall’inizio del 2022. Un’ipotesi allo studio del governo Conte bis è quella di tenerla in piedi solo fino alle fine del 2020. Ma con l’innalzamanento della soglia anagrafica

Pensioni - Catalfo : 'Possibili miglioramenti a Quota 100 - ma la misura resta' : Resta in primo piano nell’agenda politica e sindacale così come negli impegni del nuovo governo giallo-rosso in vista dell’approvazione della nuova legge di Bilancio per il 2020 il delicato tema della riforma delle Pensioni. In particolare si continua a discutere della Quota 100 introdotta dal precedente governo giallo-verde e già richiesta da circa 170mila persone, secondo i dati diffusi ieri dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale ...

Pensioni : per Quota 100 avanza l'ipotesi di una profonda revisione : Ieri il governo Conte bis ha superato il primo step a Montecitorio, ottenendo la fiducia (scontata) della Camera dei Deputati. Il premier Conte nel suo lungo discorso durato 90 minuti, e poi nella replica da 45, ha affrontato tutti i temi più importanti di quelli inseriti nella nota programmatica di Pd, Movimento 5 Stelle e Leu, cioè della nuova maggioranza. Anche il reddito di cittadinanza è stato un argomento toccato dal Presidente del ...

Pensioni anticipate - accordo PD-5S su quota 100 : ok fino al 2021 - verso APE social e OD : Le nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbero restare in essere fino al termine della sperimentazione, ovvero il 31 dicembre del 2021. È quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di stampa rispetto all'accesa discussione interna tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che ha riguardato nelle scorse settimane proprio il nuovo meccanismo di prepensionamento. Nella pratica, il provvedimento dovrebbe restare fruibile per altri due ...

Pensioni - Uil : 'Con Quota 41 continuare a cambiare la riforma Fornero' : Dalla conferma di Quota 100 alla proroga di Opzione donna passando per l’istituzione della Quota 41, la misura tanto attesa dai lavoratori precoci: questa la ricetta sulla riforma delle Pensioni della Uil, che incalza sin da subito il nuovo governo giallorosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista della discussione sulla legge di Bilancio 2020 che potrebbe contenere altre importanti novità sul fronte previdenziale o, ...

Pensioni - riforma quota 100 : dalla Cgil ipotesi di uscita flessibile a 62 anni per tutti : Continua il confronto sul tavolo dei due partiti di Governo, il M5S e il Partito democratico sulla riforma delle Pensioni anticipate, più dettagliatamente sull'ipotesi di rimodulazione o di riforma della quota 100. Nei giorni scorsi si sono fatte varie ipotesi sul futuro del meccanismo della quota introdotto a gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2019 e voluto fortemente dalla Lega di Matteo Salvini. Dopo la pubblicazione delle proiezioni ...

