Pensioni | Q100 | nessun rinnovo dopo il 2021 | Pd e M5S cercano l' accordo

Riforma Pensioni : Q100 si può modificare - il deputato Castelli mira a correzioni : "Tutto è migliorabile, con i colleghi del Pd se ne è parlato. Io penso che tutto si possa migliorare", lo ha spiegato la deputata del Movimento 5 Stelle Laura Castelli commentando la volontà del nuovo Governo giallo-rosso di rimettere le mani sulla Riforma voluta dalla Lega. Governo Pd-M5S pronto a correzioni In vista della riapertura dei lavori sulla nuova Legge di Stabilità, il Governo sta valutando diverse ipotesi al fine di reperire circa ...

Pensioni : Q100 e rdc - Fraccaro rassicura : 'Non verranno toccate' : Sono passati pochi giorni dall'insediamento del nuovo esecutivo a Palazzo Chigi ed è già iniziata una lunga discussione sulla nuova manovra finanziaria, sulla quale si inizierà a lavorare a partire da ottobre. Il programma stilato dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sembra ormai abbastanza chiaro, anche se al momento resta da capire quale sarà la sorte della misura voluta dalla Lega riguardante il pensionamento anticipato con Quota ...

Riforma Pensioni : si punta a modifiche su Q100 e sulla proroga dell'Opzione Donna : Il nuovo Governo giallo-rosso insediatosi da pochi giorni è già a lavoro sulle prossime misure che saranno introdotte nella nuova Legge di Stabilità. Come ormai noto, la Quota 100 subirà alcune modifiche sostanziali al fine di reperire le risorse necessarie da reinvestire in politiche per il welfare: si mira, infatti, all'estensione del regime sperimentale Donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019. Si punta all'estensione ...

Pensioni : Q100 - si ipotizza un aumento dei contributi per l'accesso alla misura : Dalla revisione di Quota 100, al compromesso del salario minimo, all'introduzione della proroga dell'Ape Sociale e alla riduzione del cuneo fiscale. Sono queste le principali misure contenute nel programma targato Pd-M5S che dovrebbero essere discusse in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilità 2020. Si studia il restyling di Quota 100 Come ormai noto, la principale priorità del Governo Conte bis è la sterilizzazione dell'aumento ...

Riforma Pensioni e Conte Bis : assegni di garanzia - Q100 e OD le tematiche chiave : Con l'ufficializzazione del nuovo governo Conte bis si prepara alla ripartenza anche l'attività di governo e riprendono consistenza i numerosi dossier riguardanti la previdenza ed il welfare. Si tratta di tematiche importanti, ma soprattutto di provvedimenti sui quali sono rimaste in sospeso moltissime rivendicazioni che attendono risposte immediate, sia per la delicatezza della situazione quanto per la scadenza di alcune opzioni di flessibilità ...

Riforma Pensioni : Q100 - per la Fornero deve restare in vigore : Si discute ancora sulle sorti della misura sbandierata dalla Lega. Dopo l'insediamento del nuovo Governo, infatti, sono molte le proposte in campo previdenziale ed in particolare, quella riguardanti la correzione della Quota 100. Stando alle recenti ipotesi avanzate dal Partito Democratico, infatti, il sistema delle quote entrato in vigore lo scorso primo gennaio, dovrebbe essere cancellato al fine di recuperare le risorse necessarie per ...

Pensioni anticipate e Q100 : possibile stop già nel 2020 : La quota 100 non ha compiuto ancora un anno di età, ma sulla stampa specializzata così come nei principali quotidiani continuano ad emergere notizie riguardanti lo stop anticipato dell'opzione nel 2020. Si tratta delle previsioni relative alle nuove Pensioni anticipate fortemente volute dall'ala leghista del precedente governo ed ora sempre più in forse con la formazione dell'esecutivo giallo-rosso. Tra previsioni di risparmi per oltre dieci ...

Pensioni - Salvini : 'Con Q100 ricambio generazionale se non l'ammazzano' : Il dossier sulle Pensioni resta in primo piano nell’agenda politica durante le delicate fasi della trattativa tra il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio e il Partito democratico coordinato dal segretario Nicola Zingaretti. Di fatto è già all’opposizione del nascente governo giallo-rosso il leader della Lega Matteo Salvini. "Se non l'ammazzano, Quota 100 – ne è convinto il vicepremier uscente - riuscirà a produrre il ricambio ...

Pensioni flessibili 2020-21 : con tagli su Q100 risparmi per 12 miliardi in due anni : Calcolatrice alla mano, un eventuale ripensamento sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbe portare fino a 12 miliardi di euro di risparmi. È quanto emerge dalle recenti proiezioni diffuse da Il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulla misura evidenziando lo spazio per un intervento correttivo ad opera del prossimo governo giallo-rosso. Secondo quanto evidenziato dal noto quotidiano economico, una riflessione al riguardo sarebbe ...

Pensioni : Q100 - per Salvini l'abolizione della misura è una truffa : "Se aboliscono Quota 100 siamo veramente alla truffa", lo ha affermato il segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo l'alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il nuovo governo giallo-rosso, infatti, potrebbe optare per la cancellazione della riforma voluta dalla Lega e contenuta nella precedente Legge di Stabilità al fine di reperire le risorse necessarie per le altre priorità come il blocco dell'aumento dell'Iva. ...

Pensioni - Padoan su Q100 : 'Per una maggiore stabilità - lasciar tramontare la misura' : "L'ipotesi di non cancellare Quota 100 e lasciarla morire alla sua scadenza naturale darebbe un'importante stabilità al programma di Governo", lo ha spiegato l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, dimostratosi abbastanza fiducioso sulla nuova alleanza fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Come ormai noto, tra i punti del programma del nuovo Governo giallo-rosso, figura l'eliminazione del sistema della Quota ...

Pensioni - si discute sulle misure della Lega - Durigon : 'Siamo fiduciosi su Q100' : "Non siamo riusciti a capire quali saranno le intenzioni del Presidente sulla questione dell'immigrazione, su Quota 100, su altri provvedimenti come l'autonomia". Lo ha spiegato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon a margine dell'incontro tenutosi nella Sala dei Busti di Montecitorio dove era presente anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni. Quota 100 potrebbe essere rivista Come riporta l'agenzia di stampa ...

Pensioni : Q100 non basta - Brambilla lancia uscita a 64 anni : "Una flessibilità in uscita è necessaria, ma soprattutto occorre concludere il ciclo delle riforma dando certezza a tutti i cittadini con regole semplici e valide sia per i retributivi, misti e contributivi puri", lo ha spiegato il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali molto vicino alla Lega Alberto Brambilla che, in vista della formazione del nuovo esecutivo ha espresso le sue opinioni sulla Quota 100. Dichiarazioni che ...

Pensioni : con l'accordo di governo PD-5S - occhi puntati su Q100 - quota 41 e opzione donna : Sono ore decisive per la formazione del governo giallo-rosso e per gli inevitabili riverberi sul delicato tema della riforma previdenziale. A meno di un anno dall'introduzione delle nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100, il cantiere Pensionistico potrebbe infatti trovarsi davanti ad una nuova rivoluzione, con un possibile dietrofront sul principale meccanismo di flessibilità avviato dal precedente esecutivo. Un cambiamento di paradigma ...