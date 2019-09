Paris Saint-Germain | Thiago Silva difende Neymar | “sa di aver commesso degli errori | ma…”

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

Juve - individuato il terzino a parametro zero : sarebbe Meunier del Paris Saint Germain : La Juventus ha ricevuto molte critiche sul mercato da parte degli addetti ai lavori, non tanto per agli acquisti, ma per le mancate cessioni, che porteranno Maurizio Sarri a gestire una rosa fin troppo numerosa e soprattutto rischiano di creare problemi di bilancio per la società bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà lavorare proprio in questa direzione, e nel mercato di gennaio cercare di piazzare alcuni esuberi. Di certo, ...

Juventus - Emre Can a gennaio potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain : Il calciomercato estivo per la maggior parte dei campionati europei è terminato il 2 settembre, ma come al solito l'argomento principale, soprattutto con la sosta per le nazionali, restano le trattative per il mercato invernale. Una delle società più chiacchierate a riguardo è sicuramente la Juventus, in merito soprattutto alle cessioni che il direttore sportivo Fabio Paratici non è riuscito a realizzare. Proprio la ricca rosa a disposizione di ...

Icardi : “Ecco cosa mi ha spinto ad accettare il Paris Saint Germain” : “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come il Paris Saint-Germain. Per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori come quelli del Paris Saint-Germain è una bellissima sfida e una grande opportunità, che mi permette di stare ai massimi livelli del calcio. E’ stato questo l’elemento fondamentale che mi ...

Paris Saint-Germain - Icardi non risparmia l’Inter : che frecciata dell’argentino al club nerazzurro : L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, lanciando una frecciata velata all’Inter Mauro Icardi ha chiuso, almeno per il momento, la sua esperienza con la maglia dell’Inter. Proprio nell’ultimo giorno di mercato, l’attaccante argentino ha detto sì al Paris Saint-Germain, terminando così la lunga telenovela che ha accompagnato questa sessione ...

Mauro Icardi è stato ceduto al Paris Saint-Germain : L'ex capitano dell'Inter, fuori squadra da inizio stagione, giocherà in prestito in Francia e a fine stagione potrà essere riscattato

Inter - ufficiale : Icardi al Paris Saint Germain : Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Lo ufficializza ora all’ANSA l’Inter. “L’attaccante argentino precisa la società – si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”. “Contestualmente – aggiunge il club milanese – Icardi ha raggiunto un accordo con l’Inter per il prolungamento ...

Icardi al Paris Saint Germain : La telenovela è finita: Mauro Icardi e l'Inter si sono detti addio, l'attaccante ha accettato la proposta del Paris Saint Germain ed è volato in Francia per firmare l'accordo. La svolta nella serata di domenica, quando la moglie-procuratrice Wanda Nara ha abbandonato gli studi televisivi di Mediaset per "un improvviso impegno di lavoro", segnale che qualcosa si stava muovendo. La coppia più famosa del ...

Calciomercato Inter - è fatta per il passaggio di Icardi al Paris Saint-Germain : le cifre dell’accordo : Il club parigino ha ormai chiuso con l’Inter per il trasferimento di Icardi in Francia, dopo le visite mediche tutto verrà formalizzato La telenovela è ormai quasi finita, Mauro Icardi è pronto a trasferirsi al Paris Saint-Germain. Gli accordi tra le parti sono ormai stati raggiunti, il giocatore è atteso a Parigi tra poche ore per sostenere le visite mediche, ultimo step prima della firma sui contratti. La sigla sull’accordo ...

Calciomercato Inter - Icardi sempre più vicino al Paris Saint-Germain : gli aggiornamenti : L’attaccante argentino pronto a dire sì al trasferimento al Paris Saint-Germain, prima però vuole rinnovare il suo contratto con l’Inter Procede in maniera spedita la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, l’attaccante argentino ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Francia, chiedendo però prima il rinnovo con la società nerazzurra. Lapresse Secondo Sky Sport, Wanda Nara sta lavorando in ...

Calciomercato Inter - su Icardi è rimasto solo il Paris Saint-Germain : domani si può chiudere! : Contatti continui tra l’Inter e il PSG in queste ore per Icardi, ma prima di chiudere i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto La telenovela Icardi potrebbe concludersi nella giornata di domani, l’Inter infatti conta di chiudere con il Paris Saint-Germain, unico club rimasto sulle tracce dell’argentino. Piero Cruciatti/LaPresse Contatti continui in queste ore tra le parti secondo quanto riferisce Sky Sport, ...

Gianluca Di Marzio : 'Mandzukic possibile soluzione last minute per il Paris Saint Germain' : La Juventus, in attesa della seconda giornata di Serie A che la vedrà affrontare sabato 31 agosto alle ore 20:45 il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'intento di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, in previsione anche della composizione della lista Champions League. Oltre alla possibile partenza di Rugani (che piace sempre alla Roma), si valutano le cessioni di Matuidi e Mandzukic, questi due fra l'altro potrebbero essere gli ...

Calciomercato Juventus - il Paris Saint-Germain piomba su Mandzukic : avviati i primi contatti tra i club : Il club parigino deve far fronte agli infortuni di Mbappé e Neymar, per questo motivo ha contattato la Juventus per Mario Mandzukic Fallito il trasferimento al Manchester United negli ultimi giorni di mercato inglese, Mario Mandzukic adesso potrebbe passare al Paris Saint-Germain, che ha contattato la Juventus per avere informazioni sul croato. Gli infortuni di Mbappé e Cavani non fanno dormire sonni tranquilli alla società campione di ...

Juventus - Tuttosport : Draxler potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain : Il mercato potrebbe regalare clamorose trattativa da qui alla conclusione del calciomercato estivo, prevista per il 2 settembre. Come è noto le società di vertice di Serie A devono sistemare le loro rose, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan vorrebbero rafforzare il settore avanzato mentre ad esempio la Roma è alla ricerca di un difensore centrale. I bianconeri devono però piazzare sul mercato alcuni esuberi prima eventualmente di ...