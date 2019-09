Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici La lista

Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue agli Affari Economici : Paolo Gentiloni è il nuovo commissario europeo agli Affari Economici. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen

Le cose da sapere su Paolo Gentiloni - nuovo commissario Ue all’Economia : (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Paolo Gentiloni (nato a Roma nel 1954), nella commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen, è appena diventato il nuovo commissario con delega agli Affari economici dell’Unione Europea. Il ruolo influente che fino a ieri è stato di Pierre Moscovici è solo l’ultimo passo di una carriera politica costellata di successi e prestigio: Gentiloni è stato primo ministro della Repubblica italiana ...

Paolo Gentiloni nuovo commissario Ue agli Affari economici : Paolo Gentiloni sarà commissario agli Affari economici della Commissione di Ursula von der Leyen. Lo annuncia la stessa presidente della Commissione.Von der Leyen sottolinea: “Potremo beneficiare della sua ampia esperienza in materia economica”.Frans Timmermans sarà vicepresidente esecutivo, occupandosi anche dell’ambiente e lavorando assieme agli altri Commissari. Margarethe Vestager sarà la seconda ...

Paolo Gentiloni sarà il commissario europeo agli Affari economici : L’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, oggi presidente del Partito Democratico, sarà il commissario europeo agli Affari economici nella Commissione europea che sarà presieduta da Ursula von der Leyen ed entrerà in carica il primo novembre. La Commissione Europea è

Ue - Paolo Gentiloni nuovo commissario all’Economia : L’ex presidente del Consiglio italiano ottiene una delega di peso nell’esecutivo guidato da von der Leyen, subentrando al francese Pierre Moscovici. Un ruolo chiave per la revisione del Patto di stabilità

Ue - Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici. Von der Leyen annuncia le deleghe della sua squadra : “Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte”. La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato le deleghe assegnate ai vari commissari. “Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile”, ha detto. “Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime ...

Commissione Ue - Paolo Gentiloni è commissario agli Affari economici : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà il prossimo commissario europeo agli Affari economici: l'ufficialità è arrivata oggi, con l'annuncio della presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Il portafoglio affidato a Gentiloni è quello a cui l'Italia puntava per il suo prestigio e per l'importanza del ruolo che ricoprirà l'esponente indicato dal governo di Roma.Continua a leggere

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Nuova stagione europea» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì. Ma per il Financial Times Gentiloni è destinato alla Concorrenza

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Clima di grande amicizia» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì

Claudio Durigon : "Paolo Gentiloni in Europa? Come se Salvini mettesse la Boldrini all'immigrazione" : "La nomina di Gentiloni in Europa? E' Come se Matteo Salvini mettesse all'immigrazione Laura Boldrini". Claudio Durigon, ex sottosegretario leghista al Lavoro del governo giallo-verde, ospite di Agorà Estate, su Raitre, critica la scelta del nuovo esecutivo di candidare Paolo Gentiloni alla Commissi