Pallavolo – Europei Maschili | l’Italia pronta all’esordio | le sensazioni di Colaci

Europei Pallavolo 2019 – L’Italia sfida la Polonia per il bronzo : Campionato Europeo 2019: L’Italia contro la Polonia per la medaglia di bronzo La nazionale italiana femminile domani tornerà in campo all’Ankara Sports Hall per affrontare la Polonia nella finale 3°-4° posto del Campionato Europeo 2019: ore 16 italiane con diretta Tv su RaiDue e streaming su DAZN. Nella seconda semifinale, infatti, le padrone di casa della Turchia si sono imposte 3-1 (25-17, 25-16, 14-25, 25-18) e domani contenderanno la ...

Europei Pallavolo maschile – Blengini ha scelto i 14 azzurri : Nazionale maschile: i 14 azzurri per i Campionati Europei Con la seduta pesi di questa mattina si è conclusa a Cavalese (TN) la preparazione della Nazionale maschile in vista della rassegna continentale che si terrà dal 12 al 29 settembre in quattro paesi: Francia, Belgio, Slovenia e Olanda. Gli azzurri nella prima fase della competizione giocheranno a Montpellier (Pool A) assieme a Bulgaria, Francia, Grecia, Portogallo e Romania. Ultimata ...

Europei Pallavolo 2019 – Domani la semifinale tra Italia e Serbia : le sensazioni di Mazzanti e Chirichella : Campionato Europeo 2019: Italia-Serbia vale la finale continentale Mancano meno di 24 ore alla semifinale del Campionato Europeo 2019 che vedrà l’Italia affrontare la Serbia: Domani alle ore 16, diretta TV su RaiDue e streaming DAZN. A distanza di quasi un anno le azzurre e la Serbia si ritrovano, questa volta in palio non c’è il titolo mondiale, bensì la finale continentale. Nell’altra semifinale si sfideranno alle ore ...

L’Italia femminile di Pallavolo ha battuto la Russia e si è qualificata alla semifinale degli Europei : L’Italia femminile di pallavolo ha battuto la Russia ai quarti di finale degli Europei che si stanno giocando in quattro paesi (Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia). L’Italia ha vinto per 3 set a 1, alla fine di una partita molto

Europei Pallavolo – Le azzurre nuovamente a Lodz : mercoledì i quarti di finale con la Russia : Campionato Europeo 2019: le azzurre a Lodz, mercoledì il quarto con la Russia La nazionale italiana femminile ha fatto oggi ritorno a Lodz, sede del quarto di finale che vedrà mercoledì 4 settembre le azzurre affrontare la Russia all’Atlas Arena: ore 18 diretta Tv su RaiDue e streaming DAZN. Le ragazze di Mazzanti, reduci dall’ottavo di Bratislava, si giocheranno contro la nazionale russa la grande chance di qualificarsi alla fase finale ...

Pallavolo : Europei - azzurre nei quarti : 20.20 Le azzurre sono ai quarti degli Europei A Bratislava, la squadra guidata da Mazzanti non offre una prestazione impeccabile, ma doma le padrone di casa della Slovacchia 3-0 tirando fuori il meglio nei momenti importanti (25-20 25-23 25-20). Mercoledì c'è la Russia. Primo set a lungo equilibrato,poi Italia micidiale quando serve: vola 20-14 e chiude 25-20. Tiratissima la seconda frazione che comincia male (2-5 poi 9-12 e 17-19). Palpitante ...

Europei Pallavolo 2019 – Aggiornamenti sulle condizioni di Lucia Bosetti : Campionato Europeo 2019: aggiornamento su Lucia Bosetti L’atleta Lucia Bosetti, reduce da un risentimento alla spalla destra, accusato nel torneo di qualificazione olimpica di Catania contro l’Olanda, è stata sottoposta nei giorni immediatamente successivi ad accertamenti e visite specialistiche, sia dallo staff sanitario azzurro, sia dall’ortopedico di riferimento della società d’appartenenza. I controlli hanno ...

Europei Pallavolo 2019 – Domani l’Italia sfida la Slovacchia : le sensazioni di Mazzanti e Chirichella : Campionato Europeo 2019: Mazzanti e Chirichella sull’ottavo con la Slovacchia Inizia Domani la seconda fase del Campionato Europeo 2019 per la nazionale italiana femminile. Le ragazze di Mazzanti alle ore 18 affronteranno a Bratislava le padrone di casa della Slovacchia: diretta tv su RaiSport+HD e web su DAZN. Come contro la Polonia le vice campionesse mondiali si troveranno di fronte, non solo la squadra guidata da Marco Fenoglio, ma un ...

Europei di Pallavolo 2019 – Le azzurre a Bratislava : domenica gli ottavi di finale - l’Italia sfida la Slovacchia : Campionato Europeo 2019: l’Italia a Bratislava, domenica l’ottavo con la Slovacchia Concluso il girone di Lodz, la nazionale italiana femminile ha raggiunto oggi Bratislava, una delle sedi dove verranno disputati gli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019. domenica 1 settembre le vice campionesse mondiali scenderanno in campo all’Ondrej Nepela Arena, impianto da 10.000 posti, per affrontare le padrone di casa della Slovacchia: match ...

Europei Pallavolo 2019 – Il quadro completo degli ottavi di finale - per l’Italia c’è la Slovacchia : Sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale al termine della fase a gironi, le azzurre sfideranno la Slovacchia per un posto nei quarti Al termine della fase a gironi sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Le azzurre di Davide Mazzanti torneranno in campo domenica 1 settembre a Bratislava per affrontare le padrone di casa della Slovacchia (ore 18). Questo il quadro completo degli ottavi DI finale (1 ...

Europei Pallavolo 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia contro la Polonia : le azzurre strappano 2 set e il primo posto : Italia Sconfitta 3-2 dalla Polonia nell’ultima sfida del Gruppo B: le azzurre chiudono il girone al primo posto grazie ai due set guadagnati L’obiettivo era strappare due set, vincere sarebbe stata solo la ciliegina sulla torta. Poco male per l’Italia femminile che sfiora l’en plein nel Gruppo B degli Europei di Pallavolo 2019, ma chiude il girone con 4 vittorie e 1 Sconfitta. L’unico ko arriva in serata, contro la Polonia che batte le azzurre ...

Pallavolo – Europei 2019 : l’Italia torna in campo domani - Mazzanti presenta il match contro la Polonia : Nell’ultima giornata del girone B, le azzurre di Davide Mazzanti torneranno in campo alle ore 20.30 per affrontare le padrone di casa della Polonia Si avvia verso la conclusione la fase a gironi del Campionato Europeo 2019, domani nell’ultima giornata le azzurre di Davide Mazzanti torneranno in campo alle ore 20.30 per affrontare le padrone di casa della Polonia: il match sarà trasmesso in diretta Tv da RaiTre e streaming ...

Europei Pallavolo 2019 – Che spettacolo le ragazze terribili! La Slovenia asfaltata in 3 set - l’Italia agli ottavi : Azzurre spettacolari agli Europei di Pallavolo 2019: quarta vittoria consecutiva per Egonu e compagne, staccato il pass per gli ottavi di finale Prosegue a punteggio pieno il percorso delle azzurre della Pallavolo agli Europei 2019: l’Italia di Mazzanti ha mandato al tappeto la Slovenia in un match ricco di spettacolo. Dopo un inizio un po’ sotto tono, Paola Egonu e compagne sono riuscite a riprendere in pugno la situazione e ...

Europei Pallavolo 2019 – Tris Italia! Anche il Belgio si inchina : terzo successo per le azzurre : Terza vittoria in tre gare per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminili 2019: le azzurre superano il Belgio in 3 set Dopo le vittorie convincenti di Portogallo e Ucraina, l’Italia continua il suo percorso vincente agli Europei di Pallavolo 2019 mettendosi in tasca il terzo successo in altrettante gare. Le ragazze di coach Mazzanti superano il Belgio in 3 set, con i parziali di 25-18 / 25-21 / 25-23. L’Italia batte una diretta ...