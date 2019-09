Palermo | Orlando assolto | non diffamò Sicindustria 2

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell'esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull'operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un "diritto di critica politica" e la "funzione di denuncia di compe

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri (2) : (AdnKronos) - "Grazie signor sindaco, grazie Palermo - ha commentato il colonnello Di Stasio - Vado via con un arrivederci sincero profondamente commosso per l’alto riconoscimento che dedico a tutti i carabinieri di Palermo perché senza di loro non sarei qui oggi, a mia moglie e alle mie figlie per

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, a Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonio Di Stasio "per l'intenso lavoro svolto da quando ha assunto la direzione del comando" "oltre

Palermo : commiato fra sindaco Orlando e generale esercito Minghetti : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato per un saluto di commiato il generale di divisione Claudio Minghetti che il 12 settembre lascerà l’incarico del comando militare dell’esercito in Sicilia al genera

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...

Palermo - da Bonisoli dubbi su rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo : “Fratello del vicesindaco di Orlando” : Il ministro dei Beni culturali avanza dubbi sul rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo di Palermo. Il motivo? È fratello del vicesindaco. Il primo cittadino, però, definisce pretestuose le perplessità avanzate da Roma. Botta e risposta a distanza tra Alberto Bonisoli e Leoluca Orlando, che è anche di diritto presidente della fondazione lirica Teatro Massimo. A innescare la miccia la lettera inviata dal ministro sulla riconferma di ...

Palermo : Gelarda e Candiani (Lega) - 'Orlando non si occupa della sicurezza dei cittadini' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Non ci stupisce affatto la reazione del sindaco Orlando al Decreto sicurezza bis", così Stefano Candiani commissario della Lega in Sicilia e Igor Gelarda responsabile enti locali carroccio Sicilia. "Orlando non ha mai prestato particolare attenzione alla sicurezza dei

Palermo - il sindaco Orlando incontra Di Piazza e Mirri : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha incontrato a Palazzo delle Aquile Tony Di Piazza, vicepresidente della squadra rosanero, e Daniele Mirri. Il sindaco ha ringraziato Di Piazza “per l’impegno assunto e per la passione dimostrata che, insieme con quelli della famiglia Mirri, hanno permesso di ripartire e di restituire fiducia ai tifosi palermitani, pur nel disappunto di una ripartenza dalla serie D”. Orlando ha ...

Calcio : Palermo - Orlando incontra Di Piazza e Mirri : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato ieri, a Palazzo delle Aquile, il vice presidente del Palermo Calcio Tony Di Piazza, accompagnato dal presidente Daniele Mirri. Il sindaco ha ringraziato Di Piazza "per l'impegno assunto e per la passione dimostrata che

Il sindaco Orlando ha sfrattato il 'vecchio' Palermo dallo stadio : Sono stati sgomberati gli uffici dello stadio Renzo Barbera a seguito del mancato adempimento della Us Città di Palermo alla ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco, Leoluca Orlando. I funzionari e i tecnici dell'amministrazione comunale palermitana stanno procedendo a inventariare tutto quanto ancora presente all'interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Hera Hora per ...

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...

Palermo - soddisfazione del sindaco Orlando : “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo - qui il calcio è morto” : “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di ...