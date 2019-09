Palermo | M5S | ' nessuna alleanza | restiamo all' opposizione' 2

Palermo : M5S - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Nel ringraziare l'assessore Giusto Catania per l'apertura a noi rivolta, ribadiamo che il M5S è e resterà all'opposizione in Consiglio comunale". Con una nota, i consiglieri pentastellati al Comune di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, ins

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' (2) : (AdnKronos) - "Troviamo inopportune - aggiungono - le dichiarazioni di Musumeci in giornate nelle quali Palermo rischia davvero il collasso per colpe che ricadono non solo sulla Regione in generale, ma proprio su di lui, nella qualità di commissario delegato per l’emergenza Rifiuti. Tra gli interven

Rifiuti : M5S - ‘Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un “escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città”. Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola e Valentina Palmeri, commentano i dati diffusi ieri dalla presidenza della Regione siciliana. “Palermo al 19% di ...

Palermo : Bonanno (Db) - 'M5S in maggioranza? Ribaltone' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "L’amministrazione comunale, per bocca dell’assessore Catania, finalmente getta la maschera e propone al M5S di entrare a far parte della maggioranza a Sala delle Lapidi. Lo stesso M5S sonoramente bocciato dai cittadini nel 2017, in forte contrapposizione fino a qualch

Palermo : Catania apre al M5S - 'tempi maturi per allargare maggioranza' (2) : (AdnKronos) - "Mi pare che sia maturo il tempo, anche alla luce della nuova fase politica nazionale, per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città - prosegue l'assessore della giunta Orlando - Credo che la nascita del nuovo governo Conte possa perfino appianare i dissens

Palermo : Catania apre al M5S - ‘tempi maturi per allargare maggioranza’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – E’ appena nato e il governo giallorosso fa già sentire i suoi influssi fino al Comune di Palermo. Stamattina, con un post su Facebook, l’assessore comunale all’Ambiente Giusto Catania, componente di Sinistra Comune, ha teso la mano al M5S parlando di “tempi maturi per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città”. “Siamo stati i primi a voler ...

Palermo : Catania apre al M5S - ‘tempi maturi per allargare maggioranza’ (2) : (AdnKronos) – “Mi pare che sia maturo il tempo, anche alla luce della nuova fase politica nazionale, per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città – prosegue l’assessore della giunta Orlando – Credo che la nascita del nuovo governo Conte possa perfino appianare i dissensi interni al gruppo consiliare grillino, che nel frattempo si è lacerato, e consentire una nuova fase della vita ...

Bibbiano : minori in affido - M5S 'iniziamo a Palermo operazione trasparenza' (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo risposto prontamente all'appello della parlamentare Valentina D'Orso che, unitamente ai colleghi in Commissione giustizia alla Camera sta già portando avanti diverse iniziative, tra cui la proposta di istituire una commissione di inchiesta sui fatti della bassa modenese, di Bi

Bibbiano : minori in affido - M5S 'iniziamo a Palermo operazione trasparenza' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - L'eco dell'inchiesta di Bibbiano arriva anche in Sicilia dove il M5S avvia "una operazione trasparenza". I consiglieri del Movimento al Comune di Palermo, supportati dalla deputata Valentina D’Orso e da un'analoga iniziativa promossa a livello regionale dalla deputata a

Calcio : Di Piazza (M5S) - ‘finalmente il Palermo torna ai palermitani’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Finalmente Palermo torna ai palermitani. Buon lavoro a Mirri”. Così il senatore palermitano del M5S Steni Di Piazza commenta la decisione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di affidare alla società Herahora di Dario Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Dopo tanti anni il Palermo torna ai palermitani con un progetto nuovo dove l’etica viene messa ...