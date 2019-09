Palermo : allarme Slc su ippodromo - 'lavoratori senza reddito e impianto abbandonato' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Lavoratori senza reddito e impianto in stato di abbandono. A lanciare l'allarme sulla situazione dell'ippodromo di Palermo è Slc Cgil che, dopo il fallimento del bando di affidamento ai privati, esprime preoccupazione per il futuro dell'ippodromo e chiede un incontro a

Palermo : allarme Slc su ippodromo - ‘lavoratori senza reddito e impianto abbandonato’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Lavoratori senza reddito e impianto in stato di abbandono. A lanciare l’allarme sulla situazione dell’ippodromo di Palermo è Slc Cgil che, dopo il fallimento del bando di affidamento ai privati, esprime preoccupazione per il futuro dell’ippodromo e chiede un incontro all’amministrazione comunale. “Sappiamo che il Comune sta lavorando a un secondo bando sul cui merito non ...

Palermo : allarme Slc su ippodromo - ‘lavoratori senza reddito e impianto abbandonato’ (2) : (AdnKronos) – “All’amministrazione comunale, e al sindaco in prima persona, chiediamo tempi certi – continua Rosso – Basta con questo rimando a tempi oscuri e imprecisi. Il teatro Massimo è stato chiuso per 25 anni. Non vorremmo si ripresentassero di nuovo i fantasmi che la città ha già conosciuto, col rischio che anche l’impianto per l’ippica venga accomunato ad altre infrastrutture sportive e ...

Palermo : allarme Cgil per concessioni edilizie - ‘sino a 4 mesi per il rilascio’ (2) : (AdnKronos) – I sindacati sollecitano al Comune la conclusione del concorso, attualmente fermo, bandito nel 2016 per 11 posti di dirigente tecnico, da scegliere tra architetti e ingegneri. A luglio, Fp Cgil, Fp Uil e Csa, unitariamente, hanno inviato l’ennesima sollecitazione visto che, con quota 100 e i pensionamenti, “tra 2019 e il 2020 al Comune di Palermo ci sarà una fuoriuscita di 600 persone, quasi tutti funzionari ...

Palermo : allarme Cgil per concessioni edilizie - ‘sino a 4 mesi per il rilascio’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Quattro mesi per il rilascio di una concessione edilizia. A lanciare l’allarme per un ritardo “che sta creando la drastica riduzione dell’attività edile per le piccole e medie imprese” sono Fillea Cgil e Fp Cgil Palermo che puntano il dito sulla mancanza “non più tollerabile” di dirigenti tecnici al Comune di Palermo. “Non è possibile – dicono – che ...

