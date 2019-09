Pagelle Fiscali | l' amministrazione finanziaria risponde sugli indicatori di anomalia

Pagelle Fiscali - le cinque trappole da evitare per aumentare il voto : Mentre continua il pressing dei rappresentanti di commercialisti e altri professionisti per chiedere al nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di concedere la facoltatività nel primo anno di applicazione, gli operatori sono impegnati a fare la quadratura del cerchio su almeno 5 punti essenziali da monitorare prima di procedere con il calcolo in vista della scadenza del 30 settembre per i versamenti d’imposta