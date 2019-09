Padrone si sente male in auto e il cane cerca di salvarlo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Valentina Dardari Ha provato in ogni modo ad attirare l’attenzione ma non c’era nessuno. Quando sono arrivati i soccorsi era ormai troppo tardi Il migliore amico dell’uomo hato in tutti i modi di salvare la vita al suo, purtroppo però ogni suo tentativo è risultato vano. I soccorsi sono arrivati troppo tardi per aiutare quell’uomo che si trovava ininsieme al suo. Ilaveva deciso di andare con il suo amico a quattro zampe a fare una passeggiata nelle campagne di Dovera, in provincia di Cremona, poco lontano dalla cascina La Gina. Improvvisamente però l’uomo, un 55enne, si è sentito. I due avevano passato un pomeriggio insieme e ormai era giunto il momento di rientrare. Entrambi sono risaliti in macchina quando l’uomo è stato colto da malore. Ilsi è subito accorto che il suostavae hato in ogni modo di attirare ...

