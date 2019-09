Otto e mezzo | Carlo De Benedetti dalla Gruber | Il Pd rischia di più ma il M5s

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti battezza il Conte-bis : "Renzi deciderò quando farlo morire". Cosa sa : "Il governo durerà fino a che Renzi vuole che duri". Carlo De Benedetti non va per il sottile e ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, per il debutto della nuova stagione del talk di La7, "battezza" senza troppe carezze il Conte bis. Renzi, spiega lo storico editore di Repubblica ed Espresso, "contr

Otto e Mezzo - Lilli Gruber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult : [live_placement]In onda dal 2002, Otto e Mezzo è la trasmissione più longeva di La7, anche se Lilli Gruber vi è arrivata solo nel 2008, dopo un'esperienza da europarlamentare a Bruxelles.prosegui la letturaOtto e Mezzo, Lilli Gruber sceglie un ritorno in punta di piedi. Paolo Pagliaro un cult nel cult pubblicato su TVBlog.it 09 settembre 2019 21:48.

Otto e Mezzo - anticipazioni puntata 9 settembre 2019 : Salutati Luca Telese e David Parenzo con In Onda che hanno ben presidiato l'access prime time estivo, nella stessa fascia oraria torna titolare Lilli Gruber con Otto e Mezzo, il longevo talk show di La7. TvBlog seguirà naturalmente anche questo debutto.Ospite annunciato finora dai social della trasmissione per questa prima puntata è l'imprenditore ed editore Carlo De Benedetti. Con lui la giornalista commenterà il discorso programmatico di ...

Otto e Mezzo - il ritorno di Lilli Gruber : "saluta" il Pd al governo con Carlo De Benedetti in studio : Torna il Pd al governo e torna anche Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Si scherza, ovviamente. I due fatti non hanno alcun tipo di correlazione. Di sicuro, però, c'è che la prima puntata della nuova stagione in onda su La7 del salottino sinistro cade proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte chiede alla

Chiusi per Flop : Adamo contro Eva - il fallimentare quiz del mezzogiorno condOtto da Gerry Scotti : Gerry Scotti Nuovo appuntamento con Chiusi per Flop. Quest’oggi ci occupiamo di Adamo contro Eva, sfortunato quiz del mezzogiorno di Rete4 andato in onda per sole 20 puntate nell’autunno del 1995 con la conduzione di Gerry Scotti. La trasmissione si inseriva in un progetto di rinnovamento totale della rete. I vertici Fininvest volevano, infatti, cancellare l’immagine di “canale rosa” rivolto solo ad un pubblico ...

Chiusi per Flop : Adamo contro Eva - il fallimentare quiz del mezzogiorno condOtto da Gerry Scotti : Gerry Scotti Nuovo appuntamento con Chiusi per Flop. Quest’oggi ci occupiamo di Adamo contro Eva, sfortunato quiz del mezzogiorno di Rete4 andato in onda per sole 20 puntate nell’autunno del 1995 con la conduzione di Gerry Scotti. La trasmissione si inseriva in un progetto di rinnovamento totale della rete. I vertici Fininvest volevano, infatti, cancellare l’immagine di “canale rosa” rivolto solo ad un pubblico ...

Chiusi per Flop : Adamo contro Eva - il fallimentare quiz del mezzogiorno condOtto da Gerry Scotti : Gerry Scotti Nuovo appuntamento con Chiusi per Flop. Quest’oggi ci occupiamo di Adamo contro Eva, sfortunato quiz del mezzogiorno di Rete4 andato in onda per sole 20 puntate nell’autunno del 1995 con la conduzione di Gerry Scotti. La trasmissione si inseriva in un progetto di rinnovamento totale della rete. I vertici Fininvest volevano, infatti, cancellare l’immagine di “canale rosa” rivolto solo ad un pubblico ...

SOtto al parrucchino nasconde mezzo chilo di cocaina! 65enne in manette a Barcellona : Un colombiano di sessantacinque anni è stato arrestato all'aeroporto di Barcellona, in Spagna, dopo essere stato beccato con mezzo chilo di cocaina. Cocaina che probabilmente l’uomo pensava di aver nascosto bene, ma gli agenti hanno praticamente notato subito la sua strana acconciatura. I trafficanti di droga tentano di nascondere la merce illegale che trasportano da un Paese all’altro nei modi più fantasiosi e sicuramente questo colombiano di ...