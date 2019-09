Nuova Stagione Sportiva per La World Gym Center in un Ambiente Totalmente Rinnovato

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2019) L'Aquila - Inizio ufficiale del nuovo anno sportivo per la palestraGymmercoledì 11 settembre dalle 18,00 tante attività in indoor e in Outdoor per dare il via alladi Fitness. Nuovi programmi, nuovi locali, nuove attività a disposizione della clientela e, nella giornata di domani, di tutti quelli che vorranno avvicinarsi all'attività fisica in modo assolutamente gratuito. L'evento è in collaborazione con play house che metterà a disposizione i giochi per intrattenere i bambini mentre i genitori faranno attività fisica. Ci sarà anche un buffet, gentilmente offerto da Capitan Rencricca. Il fulcro della giornata sarà, però, l'attività fisica con i maestri delle varie discipline impegnati in mini lezioni dimostrative e disponibili per consigli e consulenze specifiche. Staff al completo ...

